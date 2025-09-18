Apple TV+ dévoile les séries « The Off Weeks » et « The Sisters Grimm »

Apple TV+ a annoncé « The Off Weeks », une série limitée avec Jessica Chastain et Ben Stiller, suivant un professeur en plein divorce dans une romance risquée, et « The Sisters Grimm », une série animée pour enfants sur deux sœurs enquêtant sur la disparition de leurs parents dans un monde de contes de fées, prévue pour le 3 octobre.

« The Off Weeks »

Apple TV+ a annoncé « The Off Weeks », une série limitée palpitante de huit épisodes, avec Jessica Chastain, lauréate d’un Oscar, et Ben Stiller, lauréat d’un Emmy, qui en sont également les producteurs exécutifs. Réalisée par Michael Showalter et dirigée par Alissa Nutting, la série suit Gus Adler, un professeur d’écriture dont la vie bascule après un divorce. Pendant ses « semaines avec » ses enfants, il lutte pour garder le contrôle, tandis que ses « semaines sans » le plongent dans une romance dangereuse avec l’énigmatique Stella West, mettant en péril ses responsabilités et ses ambitions. Produite par wiip et Apple Studios, la série est produite exécutivement par Nutting, Stiller, Chastain, John Lesher et Kelly Carmichael.

« The Sisters Grimm »

Par ailleurs, Apple TV+ a dévoilé la bande-annonce de « The Sisters Grimm », une série d’aventures fantastiques animée, qui sera diffusée mondialement le 3 octobre. Basée sur les livres à succès de Michael Buckley, elle suit deux sœurs orphelines, descendantes des frères Grimm, qui résolvent des mystères dans une ville peuplée de personnages de contes de fées. Mêlant aventure et émotion, la série explore leur quête pour découvrir la vérité sur la disparition de leurs parents tout en affrontant héros et méchants.