Apple dévoile sa publicité de Noël 2025 : « A Critter Carol »

Apple vient de dévoiler sa très attendue publicité de fin d’année 2025, un court-métrage plein de charme intitulé « A Critter Carol », accompagné d’une vidéo making-of qui montre les coulisses de sa réalisation. De quoi réaliser quelques placements de produits à l'approche de Noël. Pas bête !

Apple anticipe les fêtes de Noël

L’histoire, pleine de poésie, se déroule dans une forêt enneigée où une joyeuse bande d’animaux des bois – raton laveur, ours, hibou, cerf, écureuil, lapin, rat, taupe et d’autres encore – découvre un iPhone 17 Pro égaré. Ces marionnettes artisanales s’en servent pour filmer leur interprétation pleine d’entrain de « Friends » (une chanson sur l’amitié, à l’origine de Flight of the Conchords). Lorsque le randonneur revient, il retrouve son téléphone grâce à l’application Localiser sur son Apple Watch 11… et découvre la vidéo touchante laissée par les petites bêtes.

Entièrement tourné avec l’iPhone 17 Pro (avec, précise la mention légale, du matériel et des logiciels supplémentaires), le film met en lumière les capacités avancées de l’appareil : zoom optique 8×, fonction Cadre centré pour les selfies dynamiques et Double Capture (avant + arrière simultanément). Réalisé par le cinéaste australien primé Mark Molloy, le projet célèbre la magie de la créativité humaine à travers un travail de marionnettes très élaboré et une typographie réalisée à la main avec des blocs de bois gravés.

Mark Molloy a déclaré :

J'ai été surpris par la puissance de l'iPhone 17 Pro car il m'a permis de capturer l'histoire d'une manière véritablement immersive.

Diffusée pile pour Thanksgiving aux États-Unis, la publicité est déjà visible dans le monde entier à la télévision, sur le web et les réseaux sociaux – le timing parfait pour répandre un peu de chaleur et de joie en cette fin d’année avant les fêtes de Noël.