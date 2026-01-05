Apple TV+ triomphe aux 31es Critics Choice Awards avec 7 prix
Il y a 4 heures
Apple TV+ a brillé lors de la 31e cérémonie annuelle des Critics Choice Awards, remportant un record de sept prix pour trois séries acclamées et un film à succès. Cette performance marque le meilleur résultat du service de streaming à cette prestigieuse remise de prix, confirmant sa réputation croissante pour des productions originales de haute qualité.
Les programmes Apple récompensés
- Meilleure série comique
- Meilleur acteur dans une série comique - Seth Rogen
- Meilleur acteur secondaire dans une série comique - Ike Barinholtz
- Meilleure actrice dans une série dramatique - Rhea Seehorn
- Meilleur acteur secondaire dans une série dramatique - Tramell Tillman
- Meilleur montage - Stephen Mirrione
- Meilleur son - Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta, Gareth John
Ces victoires soulignent la très bonne année d'Apple TV+ en 2025, marquée par un succès critique, des favoris du public et une dynamique continue après les récents Emmy Awards.
Regardez tous ces titres primés - The Studio, Pluribus, Severance et F1 - exclusivement sur Apple TV+ avec un abonnement. De nombreux programmes arrivent en 2026, dont Widow's Bay et la saison 3 de Téhéran.
