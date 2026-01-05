Apple TV+ triomphe aux 31es Critics Choice Awards avec 7 prix

Apple TV+ a brillé lors de la 31e cérémonie annuelle des Critics Choice Awards, remportant un record de sept prix pour trois séries acclamées et un film à succès. Cette performance marque le meilleur résultat du service de streaming à cette prestigieuse remise de prix, confirmant sa réputation croissante pour des productions originales de haute qualité.

Les programmes Apple récompensés

The Studio

Meilleure série comique

Meilleur acteur dans une série comique - Seth Rogen

Meilleur acteur secondaire dans une série comique - Ike Barinholtz

Pluribus

Meilleure actrice dans une série dramatique - Rhea Seehorn

Severance

Meilleur acteur secondaire dans une série dramatique - Tramell Tillman

F1

Meilleur montage - Stephen Mirrione

Meilleur son - Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta, Gareth John

Ces victoires soulignent la très bonne année d'Apple TV+ en 2025, marquée par un succès critique, des favoris du public et une dynamique continue après les récents Emmy Awards.



Regardez tous ces titres primés - The Studio, Pluribus, Severance et F1 - exclusivement sur Apple TV+ avec un abonnement. De nombreux programmes arrivent en 2026, dont Widow's Bay et la saison 3 de Téhéran.



Apple TV+ est disponible pour 9,99 € par mois, ou en bundle avec Apple One pour encore plus d'avantages. Profitez de succès comme Ted Lasso, Severance, The Studio et bien d'autres.