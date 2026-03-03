🔥 Apple lance le MacBook Air M5 : stockage x2, Wi-Fi 7 et puissance décuplée

Le MacBook Air est, sans conteste, l'ordinateur portable le plus vendu au monde. Apple vient de lui offrir une mise à jour substantielle avec la puce M5, et le moins que l'on puisse dire, c'est que la formule gagnante reste intacte mais avec quelques arguments supplémentaires qui méritent l'attention.

MacBook Air M5 : ce qui change vraiment

La puce M5 embarque un CPU 10 cœurs avec ce qu'Apple présente comme les cœurs les plus rapides du marché sur architecture ARM, couplé à un GPU jusqu'à 10 cœurs. Mais c'est surtout du côté de l'IA que le bond est le plus spectaculaire : Apple annonce des performances jusqu'à 4x supérieures à celles du M4 pour les tâches d'intelligence artificielle, et jusqu'à 9,5x par rapport au M1. Avec Apple Intelligence désormais en place dans macOS Tahoe, cette puissance trouve un terrain d'expression concret — que ce soit pour la traduction en temps réel dans Messages, les Raccourcis dopés à l'IA, ou l'exécution de modèles de langage directement en local pour les entreprises.

La mémoire unifiée bénéficie également d'une bande passante de 153 Go/s, soit une progression de 28% face au M4. En pratique, cela se traduit par un multitâche plus fluide et des applications qui répondent encore plus vite.

Autre nouveauté notable : le stockage de base passe ENFIN à 512 Go, contre 256 Go sur le modèle précédent. Le SSD est par ailleurs deux fois plus rapide en lecture et écriture. La configuration maximale monte désormais à 4 To, une première pour le MacBook Air.

Côté connectivité, Apple intègre sa puce N1 maison, qui apporte le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6. Le gain de fiabilité et de débit est réel, notamment pour les utilisateurs qui travaillent dans des environnements chargés en réseaux.

Comparatif M5 vs M4 en un coup d'œil

CPU : 10 cœurs (identique au M4, mais plus rapide)

: 10 cœurs (identique au M4, mais plus rapide) GPU : jusqu'à 10 cœurs avec Neural Accelerator par cœur (nouveau)

: jusqu'à 10 cœurs avec Neural Accelerator par cœur (nouveau) Bande passante mémoire : 153 Go/s (+28% vs M4)

: 153 Go/s (+28% vs M4) Performances IA : jusqu'à 4x plus rapide que M4

: jusqu'à 4x plus rapide que M4 Stockage de base : 512 Go vs 256 Go sur M4 (doublé)

: 512 Go vs 256 Go sur M4 (doublé) Stockage max : 4 To vs 2 To sur M4

: 4 To vs 2 To sur M4 Vitesse SSD : 2x plus rapide que M4

: 2x plus rapide que M4 Connectivité : Wi-Fi 7 + Bluetooth 6 avec puce N1 vs Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 sur M4.

: Wi-Fi 7 + Bluetooth 6 avec puce N1 vs Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 sur M4. Ray-tracing : moteur de 3ème génération (nouveau)

Le reste de la fiche technique reste cohérente avec ce que l'on connaît : écran Liquid Retina 13,6 ou 15,3 pouces, caméra 12 Mpx avec Center Stage, jusqu'à 18 heures d'autonomie, deux ports Thunderbolt 4, MagSafe, et le design aluminium sans ventilateur qui fait la réputation de la machine.

Prix et date de lancement

Le MacBook Air M5 sera disponible à la précommande dès le 4 mars, avec les premières livraisons attendues le 11 mars dans 33 pays. Les tarifs de départ restent identiques à la génération précédente : 1 199 € pour le 13 pouces et 1 499 € pour le 15 pouces. Notez que les adaptateurs secteur ne sont plus fournis, comme pour l'iPhone.

Les quatre coloris (bleu ciel, minuit, lumière stellaire et argent) sont reconduits. La nouveauté "bleu ciel" introduite avec le M4 avait été bien accueillie, et elle reste au catalogue.