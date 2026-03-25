Déjà une promotion sur le MacBook Air M5 d'Apple

Apple a officiellement lancé le MacBook Air M5 le 11 mars 2026, après l’ouverture des précommandes le 4 mars dans 33 pays, dont la France. Moins de trois semaines après sa sortie, Amazon propose déjà sa première promotion sur ce nouveau modèle. C’est l’occasion parfaite pour découvrir la dernière évolution du portable le plus plébiscité d’Apple, qui allie design iconique, silence absolu et performances boostées par la puce M5.

Les atouts et nouveautés du MacBook Air M5

Le MacBook Air est, sans conteste, l’ordinateur portable le plus intéressant depuis plusieurs années. Apple vient de lui offrir une mise à jour substantielle avec les puces M5 et N1, et le moins que l’on puisse dire, c’est que la formule gagnante reste intacte mais avec quelques arguments supplémentaires qui méritent l’attention.

La puce M5 embarque un CPU 10 cœurs avec ce qu’Apple présente comme les cœurs les plus rapides du marché sur architecture ARM, couplé à un GPU jusqu’à 10 cœurs. Mais c’est surtout du côté de l’IA que le bond est le plus spectaculaire : Apple annonce des performances jusqu’à 4x supérieures à celles du MacBook Air M4 pour les tâches d’intelligence artificielle, et jusqu’à 9,5x par rapport au M1. Avec Apple Intelligence désormais en place dans macOS Tahoe, cette puissance trouve un terrain d’expression concret - que ce soit pour la traduction en temps réel dans Messages, les Raccourcis dopés à l’IA, ou l’exécution de modèles de langage directement en local pour les entreprises.



La mémoire unifiée bénéficie également d’une bande passante de 153 Go/s, soit une progression de 28 % face au M4. En pratique, cela se traduit par un multitâche plus fluide et des applications qui répondent encore plus vite. Autre nouveauté notable : le stockage de base passe ENFIN à 512 Go, contre 256 Go sur le modèle précédent. Le SSD, désormais à 512 Go en standard, est par ailleurs deux fois plus rapide en lecture et écriture, comme vu dans les tests comparatifs. La configuration maximale monte désormais à 4 To, une première pour le MacBook Air.



Côté connectivité, Apple intègre sa puce N1 maison, qui apporte le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6. Le gain de fiabilité et de débit est réel, notamment pour les utilisateurs qui travaillent dans des environnements chargés en réseaux. Le reste de la fiche technique reste fidèle à ce que l’on connaît : écran Liquid Retina 13,6 ou 15,3 pouces, caméra 12 Mpx avec Center Stage, jusqu’à 18 heures d’autonomie, deux ports Thunderbolt 4, MagSafe, et le design aluminium sans ventilateur qui fait la réputation de la machine.

Prix de base et promotion

Les tarifs de départ sont les suivants : 1 199 € pour le 13 pouces et 1 499 € pour le 15 pouces. Les quatre coloris (bleu ciel, minuit, lumière stellaire et argent) sont reconduits, mais la promotion du jour permet de faire de belles économies.



Amazon lance dès aujourd’hui la première promotion sur le MacBook Air M5 à seulement 1 109 euros en bleu minuit. Attention, les stocks risquent de partir très vite. Que vous attendiez le passage au stockage 512 Go de base, les performances IA démultipliées ou simplement un portable ultra-fin et silencieux qui dure une journée entière, cette promo est l’occasion idéale pour passer à l’acte sans attendre.

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