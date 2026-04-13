La pénurie pour certains Mac mini et Mac Studio M4

Comme les autres constructeurs, Apple fait face à une forte pénurie de composants mémoire. Résultat; plusieurs configurations haut de gamme de Mac mini M4 et Mac Studio M3/M4 sont désormais indisponibles à la commande sur l’Apple Store.

Plusieurs configurations indisponibles

Configurations concernées par la pénurie

Mac mini : les modèles avec 32 Go ou 64 Go de RAM sont listés comme « actuellement indisponibles ».

Mac Studio : les modèles avec 128 Go ou 256 Go de RAM sont également en rupture de stock.

Apple avait déjà supprimé l’option 512 Go de RAM le mois dernier.

Les autres configurations restent disponibles, mais affichent des délais de livraison très longs : entre 1 et 3 mois. Même chez Amazon, le Mac mini est indisponible, toutes versions confondues.

La cause principale : la pénurie mondiale de mémoire

Cette situation n’est pas liée uniquement à une mise à jour imminente. Elle s’explique surtout par la pénurie mondiale de puces mémoire (DRAM), provoquée par l’explosion de la demande des entreprises qui construisent des serveurs d’IA, lesquels nécessitent d’énormes quantités de RAM.

Les configurations les plus touchées sont précisément celles qui embarquent le plus de mémoire unifiée, ce qui confirme l’origine du problème.



Même si les prix des puces mémoire commencent à se stabiliser légèrement, ils restent bien au-dessus de la moyenne historique. Les délais de livraison risquent donc de rester élevés dans les semaines à venir.

Une mise à jour avec les puces M5 en approche

Les retards importants alimentent les spéculations sur une prochaine mise à jour des Mac mini et Mac Studio avec les puces M5. La rumeur veut qu'Apple limite la production des puces M4 pour constituer du stock pour les nouvelles générations.



Selon les dernières estimations :

Les Mac Studio avec puces M5 Max et M5 Ultra pourraient être annoncés dès la WWDC en juin 2026.

Les Mac mini avec puces M5 et M5 Pro arriveraient plutôt en septembre ou octobre 2026.

Même si ces annonces étaient confirmées, la pénurie actuelle de mémoire risque de compliquer fortement le lancement et la disponibilité des nouveaux modèles.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.