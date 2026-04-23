Même le Mac mini M4 de base est en rupture sur l’Apple Store

Après des ruptures partielles sur certaines configurations, le Mac mini M4 d’entrée de gamme n’est plus disponible à l’achat sur l’Apple Store en ligne. Apple affiche désormais le modèle de base « actuellement indisponible » avec puce M4, 256 Go de stockage et 16 Go de RAM unifiée. C'est le cas en France, comme aux États-Unis ou au Canada.

Les configurations avec plus de stockage (512 Go et au-delà) restent en stock pour le M4, tout comme l’ensemble des modèles équipés de la puce M4 Pro. Les versions avec 24 Go de RAM sont également disponibles, mais plusieurs configurations haut de gamme (32 Go de RAM et plus) sont également en rupture.

Pourquoi le Mac mini M4 de base est-il épuisé ?

Lorsque Apple épuise rapidement un modèle, cela annonce souvent une mise à jour imminente. Cependant, dans le cas du Mac mini M4, la situation semble surtout liée à une forte demande.

Le petit ordinateur de bureau rencontre un succès particulier auprès des utilisateurs qui souhaitent faire tourner des modèles d’IA localement (LLM comme Llama, Gemma ou des outils d’intelligence artificielle comme OpenClaw). Sa puissance, son silence et son excellent rapport performances/prix en font un choix très populaire pour l’IA personnelle.

Par ailleurs, Apple fait face à une pénurie mondiale de mémoire RAM, qui a fait grimper les prix et provoque des ruptures sur plusieurs produits. Cette même pénurie avait déjà touché les modèles haut de gamme du Mac mini et du Mac Studio plus tôt cette année (Apple avait même retiré complètement le Mac Studio 512 Go de son site).

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Un Mac mini M5 prévu en 2026… mais pas avant la fin de l’année ?

Apple prépare déjà les prochaines générations : des versions M5 et M5 Pro du Mac mini sont en développement pour 2026. Néanmoins, en raison des difficultés d’approvisionnement en RAM, le lancement pourrait être repoussé à la seconde moitié de l’année.

En attendant les Mac mini M5 et Mac Studio M5, les modèles M4 et M4 Pro actuellement disponibles restent d’excellents choix, surtout pour ceux qui veulent un ordinateur compact, puissant et très efficace énergétiquement.

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