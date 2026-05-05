iPhone 18 : un modèle de base plus proche du 18e que du Pro

L’iPhone 17 se serait un peu trop rapproché de l’iPhone 17 Pro, poussant Apple à vouloir rééquilibrer sa gamme avec l’iPhone 18. Les rumeurs parlent d’un possible recul, même si cela ressemble davantage à une simple stagnation temporaire.

L'iPhone 17 est déjà trop parfait, l'iPhone 18 sera identique

Depuis quelques semaines, les rumeurs autour de la gamme iPhone 18 prennent de l’ampleur et convergent toutes vers une même idée : Apple préparerait une génération plus “calibrée” que la précédente, avec un repositionnement clair entre les modèles standards et Pro.

Selon un nouveau post du leaker chinois Fixed Focus Digital, les versions iPhone 18 standard et iPhone 18e partageraient bien une partie de leurs composants. Cette convergence matérielle irait jusqu’à une base technique commune, avec des éléments interchangeables entre les deux modèles. Le leaker affirme tenir ces informations de la chaîne de production et parle d’une évolution “mesurable” dans les tests EVT (Engineering Validation Testing), qui seraient menés en parallèle dès juin.

D’après lui, la décision de “déclasser” légèrement l’iPhone 18 serait déjà actée. Plusieurs fuites précédentes allaient déjà dans ce sens, évoquant des ajustements sur l’écran et la puce, voire une simplification de certaines appellations pour limiter l’impact marketing de ces changements.

Notre avis

Pour comprendre ce virage, il faut revenir à la génération actuelle. Avec l’iPhone 17, Apple a placé la barre extrêmement haute sur le modèle standard. Écran plus fluide ProMotion 120 Hz, performances proches du haut de gamme, 256 Go de base, fonctionnalités avancées autrefois réservées aux Pro… la frontière entre les gammes s'est nettement réduite.

Résultat, la gamme iPhone 17 est devenue la génération la plus populaire de l’histoire de l’iPhone, précisément parce que le modèle standard offre une expérience très premium sans passer par les modèles Pro. Mais cette réussite aurait aussi créé un déséquilibre interne : si le modèle standard devient trop bon, il empiète sur le modèle Pro qui vaut tout de même 360€ de plus.

Concrètement, l’iPhone 18 pourrait reprendre une partie de la base de l’iPhone 17, voire s’en inspirer très fortement, avec des différences moins marquées entre les versions 18 et 18e. L’objectif serait simple : recréer une vraie hiérarchie entre les gammes et redonner de la valeur perçue aux modèles Pro.

Le calendrier irait également dans ce sens, avec une présentation des iPhone 18, 18e et d’un nouvel iPhone Air 2 au printemps 2027, tandis que les modèles Pro, Pro Max et Ultra pliant seraient réservés à l’automne 2026, dans tout juste quatre mois.