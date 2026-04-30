Apple affirme que la gamme iPhone 17 est la plus populaire de son histoire, portée par une demande exceptionnelle… au point de dépasser ses capacités de production.

Apple confirme que l’iPhone 17 est la gamme la plus populaire de l’histoire d’Apple

En marge de la publication de ses résultats trimestriels records, Apple a lâché une information de taille : la gamme iPhone 17 est officiellement la plus vendue de toute l’histoire de la marque. Un titre impressionnant, mais qui cache une réalité plus nuancée : la demande était telle qu’Apple n’a pas pu y répondre pleinement.

Un record historique confirmé par Apple

C’est le directeur financier Kevan Parekh qui a officialisé l’information auprès du Financial Times, en déclarant que la gamme iPhone 17 est désormais la plus populaire que la firme ait jamais commercialisée. Une première dans l’histoire d’Apple, qui n’avait jamais formulé ce genre de superlative pour une gamme complète.



Parekh a également indiqué qu’Apple estime avoir gagné des parts de marché au cours du trimestre, progressant donc plus vite que l’ensemble de la concurrence Android sur la période. Le succès ne se limite pas aux modèles Pro : si l’iPhone 17 Pro et son châssis en aluminium avec ses coloris orange ont clairement séduit, la gamme dans son ensemble tire la performance vers le haut. L’iPhone 17 de base, qui intègre pour la première fois l’écran ProMotion et l’affichage permanent jusque-là réservés aux Pro, a lui aussi convaincu un large public.

La demande dépasse les capacités d’Apple

Tim Cook a toutefois tempéré cette euphorie lors de la conférence avec les analystes. Le patron d’Apple a confié à Reuters que la demande pour l’iPhone 17 était tout simplement hors normes, et qu’Apple aurait pu vendre davantage si elle avait disposé d’un approvisionnement suffisant.



Le goulot d’étranglement se situe du côté de TSMC, le fabricant taïwanais qui produit l’ensemble des puces Apple. L’explosion de la demande liée à l’essor de l’intelligence artificielle a fortement sollicité les capacités de production sur les noeuds avancés, réduisant la flexibilité d’Apple dans sa chaîne logistique.



Il y a quelques années, Apple était de loin le premier client de TSMC. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, ce qui limite mécaniquement son levier de négociation pour obtenir des volumes supplémentaires en urgence. Les revenus iPhone du trimestre s’établissent à 56,99 milliards de dollars, légèrement en deçà des attentes des analystes, précisément pour cette raison.



En revanche, la marge brute d’Apple atteint 49,2 % sur le trimestre, au-dessus des prévisions, signe qu’Apple maîtrise parfaitement ses coûts malgré la pression sur les composants.