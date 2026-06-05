iPhone pliable (Ultra/Fold) : le coloris noir n'est pas certain

Selon le leaker chinois Instant Digital, Apple n’aurait pas encore décidé si son premier iPhone pliable serait disponible en noir. Une information surprenante alors que la production des panneaux OLED de Samsung est déjà en cours et que le lancement est prévu pour septembre 2026.

Seulement deux coloris au lancement ?

D’après les dernières rumeurs disponibles sur Weibo, l'iPhone Ultra sera disponible en :

Blanc → confirmé

Deuxième coloris encore indécis

Le leaker s’est même interrogé publiquement : « Est-ce qu’Apple a une dent contre le noir ? ». Cela suggère que le coloris noir, pourtant très demandé sur les modèles haut de gamme, n’est pas encore validé.



D’autres sources évoquent plutôt :

Un indigo / bleu profond proche de celui de l’iPhone 17 Pro

Un argent (mais avec le blanc, ce serait trop proche)

Éventuellement un gris sidéral

Apple devrait donc proposer un choix très limité de couleurs au lancement, probablement seulement deux finitions.

Pourquoi si peu de couleurs ?

Plusieurs raisons expliquent cette stratégie restrictive :

Complexité de fabrication d’un téléphone pliable (rendements encore faibles)

Contraintes d’approvisionnement importantes

Prix élevé (> 2000 €) → les acheteurs seront moins sensibles aux couleurs fantaisistes

Historiquement, Apple limite les coloris sur les produits innovants pour "simplifier" la chaîne de production (iPhone X, Apple Watch Ultra, Vision Pro), de quoi éviter les ruptures de stock dès le lancement.

Comparaison avec les iPhone 18 Pro

Modèle Nombre de coloris Coloris attendus iPhone 18 Pro / Pro Max 4 Dark Cherry, Light Blue, Dark Gray, Silver iPhone pliable (Ultra) 2 Blanc + Indigo / Gris / Noir ?

Lancement prévu en septembre 2026

Le premier iPhone pliable devrait être présenté en même temps que les iPhone 18 Pro et Pro Max. Il disposerait d’un écran interne de 7,8" et externe de 5,5", une puce A20 Pro, un double appareil photo, aucune encoche sur l'écran, et un prix supérieur à 2000 €. Il s'agit d'un iPhone mini plus large et d'un iPad mini une fois ouvert, avec iOS 27 qui permettra de faire tourner deux apps en même temps, côte à côte. Comme Split View sur iPad, iPadOS 26 allant désormais plus loin avec des fenêtres libres et multiples.



Qu’en pensez-vous ?

Le noir vous manque sur un iPhone pliable premium ? Ou vous préférez un choix plus sobre avec du Blanc et de l’Indigo ?