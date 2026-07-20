iOS 27 fait référence à un iPhone Ultra avec deux batteries

La quatrième bêta développeur d’iOS 27 contient des mentions étonnantes dans les réglages de Santé de la batterie. Plusieurs chaînes de texte repérés par Macworld parlent désormais de « batteries » au pluriel, et non plus d’une seule batterie comme c’est le cas sur tous les iPhone actuels.

Voici quelques exemples repérés dans le code :

« Les batteries de cet iPhone fonctionnent comme prévu. »

« L’état de santé des batteries de cet iPhone s’est considérablement dégradé. Un prestataire de services agréé Apple peut remplacer les batteries… »

Une version qui précise même qu’« une des batteries » n’a pas pu être vérifiée comme authentique.

Un indice de plus pour l’iPhone Ultra pliable

Ces formulations au pluriel ne sont probablement pas anodines. Selon plusieurs analystes, elles font référence à l’iPhone Ultra, le modèle pliable qu’Apple prépare pour septembre 2026.

Les smartphones pliables utilisent généralement deux batteries distinctes, une dans chaque partie de l’appareil. Les rumeurs précédentes évoquaient d’ailleurs deux cellules de 1 921 mAh et 2 962 mAh, pour une capacité totale de près de 5 000 mAh, 4 883 mAh pour être précis.

Des batteries remplaçables séparément ?

Autre point intéressant : le libellé laisse entendre qu’Apple pourrait permettre le remplacement d’une seule batterie défectueuse, plutôt que de changer les deux en même temps. Cela pourrait réduire le coût des réparations sur ce modèle haut de gamme.

L’iPhone Ultra est attendu aux côtés des iPhone 18 Pro et Pro Max cet automne. S’il se confirme qu’il embarque bien deux batteries indépendantes, ces mentions dans iOS 27 constitueraient l’un des indices logiciels les plus concrets à ce jour.

On suivra de près les prochaines bêtas pour voir si d’autres détails apparaissent. Et vous, pensez-vous que l’iPhone pliable d’Apple arrivera bien dès septembre ?