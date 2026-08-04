Un écran 6,4 pouces sans bordure pour l'iPhone 20 Pro

Apple travaillerait actuellement sur deux nouvelles dalles d’écran destinées à sa gamme d’iPhone du 20e anniversaire, attendue l’an prochain. Selon le leaker chinois Digital Chat Station, l’une mesurerait environ 6,4 pouces et pourrait équiper l’« iPhone 20 Pro », tandis que l’autre, déjà évoquée précédemment, atteindrait près de 7 pouces pour le modèle « iPhone 20 Pro Max ».

Des écrans plus grands, même ratio

D’après les informations du leaker, l’ensemble de la gamme anniversaire verrait la taille physique des écrans augmenter, tout en conservant le même ratio d’aspect qu’aujourd’hui. Les appareils adoptraient également un design entièrement sans bordures, avec du verre courbé sur les quatre côtés, pour un effet immersif inédit. Cela correspond aux rumeurs antérieures évoquant un écran bord à bord très abouti et nous rappelle le tout récent Tecno.

Un écran de 6,4 pouces représenterait une progression modeste par rapport aux 6,3 pouces des iPhone 17 Pro actuels et des iPhone 18 Pro attendus cette année (qui ne devraient pas changer de taille). Apple avait déjà agrandi ses écrans premium avec la gamme iPhone 16 Pro en 2024 : le Pro était passé de 6,1 à 6,3 pouces, et le Pro Max de 6,7 à 6,9 pouces. Le boîtier n'avait pas beaucoup évolué, la firme rognant sur le cadre de l'écran.

Un chantier déjà bien avancé

Ces informations font écho à un rapport de Bloomberg du mois dernier, indiquant qu’Apple avait accéléré le développement de deux tailles d’iPhone pour le 20e anniversaire.

Outre les écrans plus grands et le nouveau design, ces modèles sont attendus avec plusieurs innovations : Face ID sous l’écran, un capteur photo conçu par Apple, des boutons haptiques, la puce A21 Pro, de la mémoire à plus haute bande passante et une batterie en silicium pur.

Si ces rumeurs se confirment, la gamme 2027 marquerait une évolution notable du format des iPhone haut de gamme.

Que pensez-vous de ces tailles d’écran ? Un Pro à 6,4 pouces et un Pro Max proche de 7 pouces vous semblent-ils intéressants ? Dites-le-nous en commentaire !