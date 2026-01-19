iPhone 18 Pro : le Face ID sous l'écran et une dalle LTPO+

Après avoir repensé l'arrière, Apple s'apprête à s'occuper de la face avant sur les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max qui s’annoncent comme une refonte majeure, notamment grâce à l’arrivée du Face ID sous l’écran. Mais les nouveautés ne devraient se cantonner à cela.

Une certaine contradiction dans les rumeurs

Selon un récent rapport du média sud-coréen ETNews, les modèles Pro d'Apple en 2026 adopteront une technologie infrarouge sous écran fournie par Samsung. Cela permettra de cacher les capteurs Face ID sous la dalle, ouvrant la voie à un design frontal beaucoup plus épuré et discret. Le même rapport mentionne l’utilisation d’une technologie d’écran avancée appelée LTPO+, une évolution par rapport aux panneaux LTPO actuels de la série iPhone 17.



Le LTPO+ promet une meilleure efficacité énergétique - ce qui devrait se traduire par une autonomie sensiblement améliorée - ainsi que des gains en uniformité de luminosité et en performances globales.

Image signée Front Tech Page.

Si le consensus se renforce autour du Face ID sous l’écran pour la gamme Pro, les avis divergent encore sur l’impact exact sur la Dynamic Island :

Certaines sources, dont The Information, estiment que ce changement pourrait faire totalement disparaître l’encoche en forme de pilule. La caméra frontale serait reléguée dans un tout petit trou en haut à gauche de l’écran, ne laissant qu’une interruption vraiment minime en haut de l’écran.

D’autres, comme le leaker ShrimpApplePro (dont le bilan est mitigé mais parfois très précis sur les produits Apple), affirment que la Dynamic Island subsistera, mais en version « raccourcie ». Dans ce scénario, seule la caméra frontale et le capteur infrarouge resteraient visibles, les autres composants Face ID étant dissimulés sous l’écran.

La chaîne YouTube de Jon Prosser, Front Page Tech, a proposé une visualisation hybride : un poinçon en haut à gauche pour la caméra selfie, combiné à une Dynamic Island repositionnée (et plus petite) dans la même zone, afin d’adapter la fonctionnalité logicielle interactive à cette nouvelle disposition.

Ces informations contradictoires s’expliquent probablement par le fait qu’Apple teste encore plusieurs prototypes différents ; le design final peut donc encore évoluer considérablement d’ici la production de masse. Comme toujours, les fuites précoces doivent être prises avec prudence.



Globalement, tout indique qu’Apple se dirige vers un écran encore plus immersif et « bord à bord » sur les iPhone 18 Pro, avec la concrétisation tant attendue du Face ID sous l’écran après des années de rumeurs. De quoi en profiter sur l'iPhone Fold, prévu en même temps. La présentation officielle de la gamme est attendue en septembre 2026, date à laquelle ces incertitudes devraient être levées.



Mais quant à une véritable pièce de verre, il faudra attendre un an de plus avec l'iPhone XX en 2027.