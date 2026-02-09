Lancement imminent de l’iPhone 17e chez Apple

Selon le dernier bulletin « Power On » de Bloomberg, rédigé par Mark Gurman, le prochain modèle abordable d’Apple, l’iPhone 17e, successeur de l’iPhone 16e lancé l’année dernière, devrait arriver très prochainement. Cette mise à jour apporte plusieurs améliorations significatives - mais sans faire évoluer le design - tout en maintenant le prix de départ inchangé à 599 $ / 719 €.

Quelles nouveautés pour le nouvel iPhone 17e

Comme vu ensemble, les principales nouveautés de l'iPhone 17e incluent :

La puce A19 , la même que celle utilisée dans la gamme iPhone 17 standard l’année dernière, pour de meilleures performances et un support complet des fonctionnalités Apple Intelligence.

, la même que celle utilisée dans la gamme iPhone 17 standard l’année dernière, pour de meilleures performances et un support complet des fonctionnalités Apple Intelligence. La compatibilité MagSafe pour la recharge sans fil magnétique, corrigeant l’une des principales absences de l’iPhone 16e.

pour la recharge sans fil magnétique, corrigeant l’une des principales absences de l’iPhone 16e. Les dernières puces sans fil maison d’Apple : le modem cellulaire amélioré C1X (évolution du C1 introduit sur le 16e) et la nouvelle puce N1 pour une meilleure connectivité Bluetooth, Wi-Fi et Thread (déjà présentes sur les modèles supérieurs comme la série iPhone 17 et l’iPhone Air).

Gurman décrit cela comme une mise à jour simple et sans fioritures - exactement dans la lignée des habitudes d’Apple en matière d’entrée de gamme. Le message marketing est clair : plus de fonctionnalités avancées au même prix, ce qui pourrait séduire fortement les marchés émergents, les entreprises et les utilisateurs soucieux de leur budget, mais qui veulent pouvoir exploiter les capacités de l’IA, jouer et autres.



Il est à noter que notre confrère, contrairement à certaines sources, ne mentionne pas la Dynamic Island à la place de l’encoche, ni l’augmentation de la capacité de stockage de base de 128 Go à 256 Go (comme sur les autres modèles iPhone 17). Ces ajouts restent possibles, mais très hypothétiques.



Dans le contexte actuel de la gamme, l’iPhone 17e se positionnerait en dessous de l’iPhone 16. Même avec ces améliorations, il pourrait avoir du mal à concurrencer pleinement l’iPhone 16, qui propose notamment un ultra grand-angle et d’autres atouts premium pour seulement 100 € de plus.



L’iPhone 17e s’annonce comme une évolution solide et pragmatique : processeur flagship, compatibilité MagSafe et connectivité modernisée, le tout sans augmentation de prix. Un choix potentiellement très attractif pour de nombreux utilisateurs. Notre cher ami Nadim, fan du 16e, doit être très pressé de l’avoir !