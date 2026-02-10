L’iPhone 17 Pro Orange : le pari gagnant d’Apple en Chine

Apple a trouvé la formule pour relancer ses ventes en Chine. Portée par un choix de couleur audacieux et parfaitement adapté à la culture locale, la gamme iPhone 17 Pro signe un retour en force spectaculaire, avec le Cosmic Orange comme symbole inattendu de ce rebond. Nous avons également craqué chez iSoft !

L’iPhone 17 Pro Orange cartonne en Chine

Après trois années de déclin en Chine, Apple connaît un rebond spectaculaire de 38 % de ses ventes au premier trimestre 2026. Le secret de cette renaissance ? Une couleur audacieuse qui a conquis le marché chinois : le Cosmic Orange de l’iPhone 17 Pro.

Une couleur qui devient virale

Le coloris Cosmic Orange de l’iPhone 17 Pro a créé un véritable phénomène sur les réseaux sociaux chinois. Des milliers d’utilisateurs ont partagé des vidéos et des messages montrant fièrement leur nouveau smartphone orange vif. Selon les analystes d’IDC, cette teinte particulière a largement contribué à la viralité du produit.

L’association avec Hermès

Le public chinois a rapidement surnommé cette couleur “Hermès orange”, en référence à la célèbre teinte signature de la marque de luxe française. Bien qu’Apple ait déjà collaboré avec Hermès pour des bracelets Apple Watch, aucun partenariat officiel n’existe pour cette génération d’iPhone. Néanmoins, cette association spontanée avec le luxe a renforcé l’attrait du produit.

Un jeu de mots porteur

Au-delà de l’esthétique, la couleur orange résonne particulièrement bien en mandarin. Le mot “orange” se prononce de manière similaire au mot “succès”, créant un jeu de langage apprécié des consommateurs. Les acheteurs se souhaitent mutuellement que “tous leurs vœux deviennent orange”, transformant l’iPhone en symbole de réussite.

Un succès multifactoriel

Toutefois, les analystes soulignent que d’autres facteurs ont contribué à cette performance. Les améliorations techniques significatives, un design revu et un programme de subventions gouvernementales réduisant le prix de 15 % ont également joué un rôle. De nombreux utilisateurs n’ayant pas renouvelé leur appareil depuis plusieurs années ont finalement franchi le pas. L’orange Cosmic incarne ainsi la combinaison parfaite entre innovation marketing et compréhension culturelle du marché chinois.