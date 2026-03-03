iPhone 17e et iPad Air M4 : trois atouts majeurs apportés par la puce C1X

Après avoir fait ses débuts sur l’iPad Pro, la puce C1X conçue par Apple arrive désormais sur l’iPhone 17e et l’iPad Air M4. À la clé : des performances cellulaires de très haut niveau, une protection renforcée des données et une autonomie encore optimisée.

La puce C1X d’Apple : trois avantages qui changent la donne

Apple vient d’annoncer deux nouveaux appareils ce 2 mars 2026 : l’iPhone 17e et l’iPad Air M4. Les deux partagent un point commun décisif, la puce modem 5G C1X, entièrement conçue en interne par Apple. Loin d’être un simple composant technique, ce chip maison apporte trois bénéfices concrets aux utilisateurs.

Des vitesses de connexion nettement améliorées

Premier avantage, et non des moindres : la rapidité. Apple annonce que le C1X offre jusqu’à 50 % de performances cellulaires supplémentaires sur l’iPad Air M4 par rapport au modem Qualcomm de la génération précédente. Sur l’iPhone 17e, le bond est encore plus spectaculaire, la C1X serait deux fois plus rapide que la C1 qui équipait l’iPhone 16e.



Mais au-delà des chiffres bruts, la vraie force du modem Apple réside dans son intelligence. Grâce à l’intégration étroite entre la puce principale et le modem, l’appareil peut hiérarchiser les données les plus sensibles au temps de latence, comme les appels vidéo ou les jeux en ligne, même en cas de réseau congestionné. Une réactivité que les modems tiers ne peuvent tout simplement pas offrir.

Une confidentialité renforcée face aux opérateurs

Avec iOS 26.3, Apple a introduit une fonctionnalité inédite baptisée « Limiter la localisation précise ». Elle permet de réduire la précision des données de localisation accessibles aux opérateurs téléphoniques, qui peuvent naturellement déduire la position d’un appareil à partir des antennes relais auxquelles il se connecte.



Concrètement, avec cette option activée, l’opérateur ne peut déterminer que le quartier approximatif de l’utilisateur, et non son adresse exacte, sans aucun impact sur la qualité du signal. Cette fonctionnalité est réservée aux appareils dotés d’un modem Apple, ce qui en fait un argument de choix pour l’iPhone 17e et l’iPad Air M4.

Une autonomie préservée

Enfin, la puce C1X brille par son efficacité énergétique. La connectivité cellulaire est l’une des principales causes de consommation de batterie, et Apple annonce par exemple que le C1X réduit la consommation du modem jusqu’à 30 % par rapport au modem Qualcomm de l’iPad Air M3. Un gain qui confirme qu’Apple a désormais une longueur d’avance sur ses fournisseurs tiers en matière d’efficacité modem.



Vitesse, vie privée, autonomie : avec la C1X, Apple démontre que contrôler sa propre chaîne de silicium n’est pas qu’une question d’indépendance. C’est une promesse d’expérience supérieure pour l’utilisateur final.