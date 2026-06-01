iPhone Ultra : la couleur blanche confirmée par une première photo

Le premier iPhone pliable d’Apple, baptisé iPhone Ultra, se dévoile chaque jour un peu plus. Le leaker chinois Ice Universe a publié aujourd’hui une image qui serait le premier aperçu réel de l’appareil, en version blanche.

Une couleur blanche élégante façon iPhone Air

Sur la photo partagée sur Weibo, on découvre un iPhone Ultra en finition blanche. Il s’agirait d’un modèle factice, mais le leaker Instant Digital confirme que le blanc est, pour le moment, la seule couleur officiellement confirmée.



Selon les dernières rumeurs, Apple n’offrira qu’un choix très limité de couleurs pour ce modèle haut de gamme. La seconde teinte pourrait être un indigo profond, proche du bleu de l’iPhone 17 Pro. Exit les couleurs vives : Apple miserait sur des tons premium et classiques (blanc, gris spatial/noir, argent).

Pourquoi si peu de couleurs ? Ce choix s’explique par plusieurs raisons :

La production du premier iPhone pliable sera très limitée en 2026 en raison de difficultés techniques.

Un nombre restreint de couleurs permet de simplifier la fabrication et de réduire les coûts.

Le prix très élevé (supérieur à 2000 €) attire une clientèle qui attache moins d’importance à la couleur.

Cette stratégie rappelle le lancement de l’iPhone X en 2017, qui n’était disponible qu’en argent et gris sidéral.

Lancement prévu en septembre 2026

L’iPhone Ultra devrait être présenté en même temps que les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max en septembre prochain. Sa production de masse aurait déjà commencé, mais les stocks initiaux risquent d’être très limités à cause de la technologie de l'écran sans pliure et de la charnière invisible.



Ce premier visuel renforce l’idée d’un iPhone Ultra très premium, sobre et élégant. Le blanc semble particulièrement réussi et devrait plaire à ceux qui recherchent la discrétion, comme l'a réussi l'iPhone Air (notre chouchou malgré ses petits défauts). Reste à découvrir la seconde couleur et surtout le design final une fois déplié.



Le coloris blanc vous plaît pour l’iPhone Ultra ? Ou auriez-vous préféré plus de choix de couleurs ?