Apple soutient le financement privé du grand ballroom de la Maison-Blanche de Trump

Apple figure parmi les grandes entreprises technologiques ayant fait des dons pour financer la construction d’un ballroom (salle de bal) de 90 000 m² à la Maison-Blanche, un projet que Donald Trump affirme vouloir voir pris en charge uniquement par des donateurs privés, sans argent public.

Plusieurs géants du secteur — dont Amazon, Google, Meta et Microsoft — sont cités aux côtés d’Apple comme contributeurs. Le coût annoncé de ce chantier titanesque avoisine les 300 millions de dollars, bien que certaines estimations antérieures aient évoqué un budget de 200 millions. Le montant offert par Apple n'a pas filtré, mais nul doute qu'il doit allègrement dépasser plusieurs dizaines de millions de dollars.

Selon les informations publiées, l’idée est de doter la Maison-Blanche d’un nouvel espace luxueux, et le démantèlement de parties de l’édifice existant pour laisser place au projet a déjà commencé. Trump assure que cette rénovation ne dépendra pas des contribuables.

Ce type de geste — des dons de grandes entreprises technologiques à des projets soutenus par l’administration Trump — s’inscrit dans ce que certains interprètent comme une forme de flatterie ou de stratégie de bon alignement politique pour éviter les tensions réglementaires ou fiscales. Apple, pour sa part, n’en est pas à son coup d’essai : récemment, le PDG Tim Cook avait offert à Donald Trump une plaque commémorative en verre et or, entièrement « made in USA ».



Des voix critiques se font déjà entendre dans les milieux éthiques et politiques : certains dénoncent une forme de « pay-to-play » — c’est-à-dire un possible échange implicite de dons contre des faveurs — et appelent à davantage de transparence sur l’identité des donateurs et le montant exact de leurs contributions.



