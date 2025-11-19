Tim Cook au dîner de la Maison-Blanche avec le prince saoudien Mohammed bin Salman

Tim Cook, PDG d’Apple, a assisté à un dîner à la Maison-Blanche organisé par Donald Trump pour le prince héritier d’Arabie Saoudite, Mohammed bin Salman. Cette rencontre réunit plusieurs dirigeants technologiques et illustre les ambitions d’Apple sur le marché saoudien.

Apple accélère sa présence en Arabie Saoudite. Tim Cook, PDG d’Apple, a récemment participé à un dîner organisé à la Maison-Blanche pour le prince héritier Mohammed bin Salman, marquant un tournant dans l’expansion stratégique de l’entreprise en Arabie Saoudite. Au-delà de l’aspect diplomatique, cette rencontre reflète les ambitions d’Apple dans la région du Moyen-Orient.



Depuis 2018, Apple a investi plus de 2 milliards de dollars dans des entreprises locales et a lancé une boutique en ligne en juillet 2025. L’ouverture de magasins physiques est prévue pour 2026, une étape clé pour renforcer la présence d’Apple sur ce marché en pleine croissance. L’événement a également réuni d’autres leaders technologiques comme Elon Musk, Michael Dell, Jensen Huang et Linda Su, soulignant l’intérêt commun des géants de la tech pour la région.

Pour Apple, il s’agit non seulement de développer ses ventes, mais aussi d’explorer de nouvelles opportunités dans l’éducation, le développement d’applications et l’innovation technologique. Cette stratégie témoigne de l’approche proactive d’Apple à savoir combiner expansion commerciale et influence culturelle pour consolider sa position internationale. Avec cette dynamique, la firme à la pomme entend devenir un acteur incontournable du marché saoudien et, plus largement, du Moyen-Orient, tout en naviguant dans un contexte géopolitique complexe.



Si cette rencontre vise à renforcer les partenariats commerciaux, elle suscite également des réactions critiques en raison du contexte politique et humanitaire entourant la visite du prince. Certains observateurs questionnent la présence de dirigeants occidentaux face à ce passé controversé, tandis que d’autres estiment que ces échanges sont essentiels pour maintenir la position d’Apple sur le marché international.