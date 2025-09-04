Tim Cook attendu à la Maison Blanche pour l'événement IA de Trump

Où sera Tim Cook ce jeudi 4 septembre, quelques jours avant l'événement iPhone 17 ? De retour à la Maison Blanche, semble-t-il. Après avoir offert au président Trump un souvenir en or 24 carats et verre en août, suite à l'annonce d'Apple de produire tout le verre des iPhone dans le Kentucky, le PDG d'Apple devrait revenir pour un événement axé sur l'IA, selon The Hill.

Une réunion de la tech

Jeudi, le président Trump accueillera environ deux douzaines de leaders influents du secteur technologique et des affaires dans le jardin des roses récemment rénové de la Maison Blanche, y compris Mark Zuckerberg de Meta, Bill Gates de Microsoft (mais qui n'y est plus depuis des années), Sam Altman d'OpenAI et Tim Cook, selon une liste d'invités exclusive obtenue par nos confrères. L'événement dans le jardin des roses suivra une discussion sur l'IA organisée par la première dame Melania Trump.



Quel cadeau Cook apportera-t-il cette fois-ci Quoi qu'il en soit, il sera accompagné de nombreux poids lourds de l'industrie lors de ce rassemblement qui vise à mettre à distance le reste du monde et notamment la Chine.

Les annonces Apple à venir

Le mardi 9 septembre prochain, Tim Cook dévoilera la gamme iPhone 17 depuis l’Apple Park lors du keynote de rentrée, retransmis en direct sur iPhoneSoft à 19h (heure française).



Attendus : quatre iPhone 17, dont l’iPhone 17 Pro et Pro Max avec écran 6,9 pouces, finition aluminium recyclé, puce A19 Pro et module photo horizontal. L’iPhone 17 Air, ultra-fin (5,5 mm), mise sur l’élégance avec un écran OLED 120 Hz et un châssis en titane, faisant quelques concessions sur les haut-parleurs et caméras. L’Apple Watch Series 11 et Ultra 3 optimisent performances et autonomie, tandis qu’iOS 26 impressionne par sa stabilité et son design Liquid Glass. D’autres surprises, comme les AirPods Pro 3, AirTags 2 ou Apple TV 4K, sont possibles.



