Tim Cook à Tokyo : quand Apple s'invite au dîner d'affaires de Trump

Donald Trump a orchestré ce mardi 28 octobre un dîner d'affaires inédit dans la résidence de l'ambassadeur américain à Tokyo, réunissant les patrons de la tech mondiale autour d'un objectif ambitieux : concrétiser l'accord commercial nippo-américain. Parmi les invités triés sur le volet, Tim Cook représentait Apple aux côtés de figures comme Marc Benioff de Salesforce ou encore Masayoshi Son de SoftBank.

Un accord commercial à 550 milliards de dollars

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un accord commercial négocié plus tôt en 2025 entre Washington et Tokyo. Le principe est simple sur le papier : le Japon s'engage à financer 550 milliards de dollars de projets sur le sol américain, en contrepartie d'une baisse et d'un plafonnement des droits de douane sur les produits japonais.



Howard Lutnick, le secrétaire au Commerce américain, a profité de l'occasion pour annoncer une série de nouveaux investissements potentiels, estimant que les projets présentés mardi pourraient représenter jusqu'à 490 milliards de dollars. Ces montants restent toutefois préliminaires et correspondent aux estimations les plus optimistes. L'accord vise à dissiper les différentes interprétations qui entouraient ce fonds d'investissement, élément central de l'entente commerciale entre les deux pays.

Apple et le Japon, une relation stratégique

La présence de Tim Cook à cette table n'a rien d'anodin. Le Japon constitue l'un des marchés les plus importants pour Apple, mais surtout un maillon essentiel de sa chaîne d'approvisionnement. Les capteurs d'image proviennent de Sony, les écrans de Sharp et Japan Display, tandis que Murata fournit les batteries des iPhone. Ces composants critiques font du pays du Soleil Levant un partenaire incontournable pour Cupertino. Le CEO d'Apple n'a pas pris la parole durant l'événement et aucune annonce spécifique concernant Apple n'a été dévoilée.



Parmi les autres participants figuraient Greg Brockman d'OpenAI, Toshihiro Mibe de Honda, Palmer Luckey d'Anduril ou encore Hiroshi Mikitani de Rakuten. Trump a salué ces "hommes d'affaires phénoménaux", promettant que les États-Unis ne les "laisseraient pas tomber". Pour l'anecdote, le menu servi aux convives comprenait des nems de légumes, une salade, des pâtes farcies et une tarte aux pommes.



