Tim Cook au Japon : Apple Store Ginza, Namco Bandai et Pokémon

Le PDG d'Apple, Tim Cook, est actuellement au Japon pour assister à la réouverture officielle d'Apple Ginza, le premier Apple Store historiquement établi en dehors des États-Unis, prévue pour le 26 septembre. Cette visite marque le premier déplacement officiel de Cook au Japon depuis 2022, lorsqu'il avait rencontré des partenaires industriels clés comme Sony et visité des développeurs de jeux locaux pour renforcer les liens d'Apple dans la région. C'est aussi le bon moment après le lancement des iPhone 17 pour visiter les studios de The Pokémon Company ainsi que ceux de Namco Bandai.

Le premier store en 2003

Inauguré en 2003, Apple Ginza occupe une place importante dans l'histoire de l'entreprise en tant que l'un des premiers Apple Stores et le tout premier ouvert à l'international. En 2022, le magasin a temporairement déménagé dans un espace boutique spécialement conçu à proximité, incarnant les standards de l'architecture japonaise moderne, pendant que le bâtiment original était démoli. Aujourd'hui, Apple Ginza revient dans un nouveau bâtiment construit sur le site initial, mêlant innovation et héritage historique du magasin.

En France, le premier Apple Store avait ouvert à Paris, le 7 novembre 2009, dans le célèbre Carrousel du Louvre. Celui-ci a été fermé le 27 octobre 2018 au profit d'un magasin plus grand et mieux placé, celui des Champs-Élysées.



Dans une déclaration, Cook a partagé son enthousiasme pour cet événement marquant :

Cette réouverture est une nouvelle étape incroyable dans notre parcours au Japon, et un symbole de nos liens étroits avec les clients et les communautés à travers le pays. Nous sommes ravis d'ouvrir les portes de cet espace magnifiquement repensé, de présenter nos derniers produits et de continuer à enrichir l'histoire exceptionnelle que nous partageons.

There's nothing like the energy in Tokyo! So thrilled to be back and be joined by @number_i_offic for a sneak peek of the all-new Apple Ginza, opening this Friday, September 26. pic.twitter.com/SSEcXbLP3m — Tim Cook (@tim_cook) September 23, 2025

Cette réouverture intervient peu après l'apparition publique de Cook à l'Apple Store de la Cinquième Avenue à New York, où il a rencontré des fans lors du lancement de la gamme iPhone 17, il y a moins d'une semaine. Sa présence à Tokyo souligne l'engagement d'Apple envers sa présence mondiale dans le commerce de détail et ses liens profonds avec le marché japonais, bien qu'en Asie, le patron d'Apple privilégie désormais l'Inde et la Chine, des marchés bien plus conséquents.

Les jeux nippons

Dans la foulée, Tim Cook a rendu visites à quelques développeurs, des grands noms du jeux vidéo nippons comme The Pokémon Company et Namco Bandai qui produit notamment le récent Dragon Ball Gekishin Squadra. Ça tombe bien, l'iPhone Air et les iPhone 17 sont très doués pour les jeux.

