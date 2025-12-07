Justin Bieber menace d'étrangler Apple à cause de l'app Messages

La superstar canadienne Justin Bieber a, sur le ton de l'humour, menacé d'étrangler les employés d’Apple à cause d’un petit détail agaçant de l’application Messages qui lui coupe systématiquement sa musique. Et, on peut le dire sans crainte, il est loin d'être seul.

Un détail qui agace beaucoup de monde

Ce dimanche, le chanteur a vidé son sac sur X :

If I hit this dictation button after sending a text and it beeps and stops my music one more time,



I’m gonna find everyone at apple and put them in a rear naked choke hold



Even if I turn off dictation I somehow hit the voice note thing



Even if I turn off dictation I somehow hit the voice note thing

The send button should not have multiple…

Ce nom barbare est une technique d'étranglement que l'on trouve dans plusieurs arts martiaux, dixit Wikipédia.

Le problème vient de l’icône qui change constamment dans le champ de saisie des Messages. Quand le champ est vide, c’est un micro (dictée vocale). Dès qu’on tape du texte, il se transforme en bouton "Envoyer". Une fois le message envoyé (ou le champ vidé), il redevient un micro… mais cette fois pour enregistrer un message audio.



Placé juste au-dessus des touches « O » et « P » et de la barre de suggestions, ce bouton est une véritable cible pour le pouce. Il est très facile de faire un double-tap : envoyer le texto, puis toucher par inadvertance le micro qui vient de réapparaître. Résultat : la dictée ou l’enregistrement audio se lance, et l’iPhone met automatiquement la musique en pause. C’est ça qui rend Bieber fou.



Désactiver la dictée dans Réglages → Général → Clavier ne règle rien complètement : l’icône est simplement remplacée par le bouton d’enregistrement audio, qu’on ne peut pas désactiver non plus. Tant qu’Apple ne proposera pas une option pour supprimer les deux fonctions, il faut taper avec une précision chirurgicale ou accepter que sa playlist s’interrompe sans prévenir.



Le coup de gueule de Bieber est rapidement devenu viral, cumulant des millions de vues. Les fans lui demandent déjà de s’attaquer à l’interface de l’app Photos et plaisantent sur son entrée dans l’ère « product manager ». Les pontes de la tech ont aussi réagi : Elon Musk a repartagé le post avec deux emojis de feu, tandis que Ian Silber, responsable du design chez OpenAI, a invité la star à leurs critiques de design hebdomadaires avec humour.



On attend désormais la réaction de Tim Cook ! Et pour vous, quel est le détail le plus agaçant sur iOS 26 ?