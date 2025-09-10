Apple prolonge encore les messages par satellite gratuits pour les iPhone 14 et 15

Apple a annoncé que les utilisateurs d'iPhone 14 et d'iPhone 15 bénéficieront d'une année supplémentaire d'accès gratuit aux fonctionnalités par satellite, comme révélé lors des communiqués de presse pour le lancement des iPhone 17 et iPhone Air.

Les messages par satellite d’Apple

Les utilisateurs éligibles, ayant activé leur iPhone 14 ou 15 dans un pays pris en charge avant hier minuit, profiteront des fonctionnalités par satellite gratuitement jusqu'à au moins mi-septembre 2026. Initialement, l'accès sans frais pour l'iPhone 15 devait expirer ce mois-ci, tandis que la période d'essai de l'iPhone 14, prévue pour se terminer en septembre 2024, a maintenant été prolongée deux fois.

Apple n'a pas confirmé de tarification future pour ces fonctionnalités, bien qu'un modèle payant puisse être introduit. L'entreprise pourrait choisir de les maintenir gratuites en raison de leur potentiel de sauvetage, mais aucune décision n'a été annoncée.



Les fonctionnalités prises en charge incluent SOS d'urgence, Messages, Localiser et Assistance routière par satellite, disponibles dans certains pays sans couverture Wi-Fi ou cellulaire. Apple collabore avec Globalstar pour la connectivité par satellite.