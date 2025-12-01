L’App Store Accountability Act veut forcer Apple à vérifier l’âge

La pression ne cesse de croître, tant au niveau des États-Unis qu’au niveau fédéral du pays, pour mieux protéger les enfants contre les contenus inappropriés à leur âge, que ce soit dans les applications ou sur les sites web .L’idée de transférer la responsabilité de la vérification d’âge des développeurs individuels vers les magasins d’applications (Apple et Google) gagne du terrain. Cette tendance se concrétise aujourd’hui par un nouveau projet de loi fédéral : l’App Store Accountability Act (ASA).

Une nouvelle loi potentielle aux USA

Actuellement, ce sont les développeurs d’applications qui sont légalement tenus d’effectuer la vérification d’âge de leurs utilisateurs lorsque cela est requis. Mais l’Utah et le Texas ont déjà adopté des lois rendant Apple et Google responsables de cette vérification, et de nombreux autres États envisagent des textes similaires. Un projet de loi fédéral pourrait étendre cette obligation à l’échelle nationale, avant pourquoi pas une extension à l'Europe, entre autres.

Le nouveau dispositif obligerait les magasins d’applications mobiles à vérifier une seule fois l’âge des utilisateurs, puis à transmettre cette information aux applications au moment du téléchargement. Cela permettrait de bloquer automatiquement le téléchargement d’applications classées « adulte » pour les mineurs. L’ASA a été officiellement déposé au Congrès cette semaine, intégré à un ensemble plus large de mesures de protection des enfants en ligne. Apple s’est jusqu’à présent opposé à cette idée, estimant déjà proposer un contrôle parental et un système de classification par âge très robustes. Malgré tout, un consensus bipartisan semble se dégager. Le co-parrain du texte à la Chambre, le républicain Gus Bilirakis (Floride), qualifie la mesure de « bon sens » et déclare qu’elle « tient simplement les grandes entreprises technologiques au même standard que le petit commerce du coin ». Il fait référence au fait que, pour les produits à vente restreinte (tabac, alcool, armes), c’est le détaillant – et non le fabricant – qui est tenu de vérifier l’âge du client.



C’est bien évidemment une bonne idée, notamment pour la vie privée des utilisateurs, car Apple a toujours été en pointe sur ce sujet. Obliger chaque application de réseau social, chaque jeu ou chaque application de rencontre à collecter pièce d’identité officielle et selfie vidéo serait un cauchemar pour l'expérience, mais aussi en termes de confidentialité. Il est bien préférable de laisser Apple (ou Google) vérifier l’âge une seule fois, de façon centralisée et sécurisée, puis bloquer les téléchargements inappropriés.



Qu'en pensez-vous ?



Via