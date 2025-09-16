iOS 26 améliore la sécurité des enfants et le contrôle parental

Comme promis, Apple a déployé de nouvelles fonctionnalités améliorées pour aider les parents à protéger l’expérience en ligne de leurs enfants sur iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple Vision Pro et Apple TV. Ces mises à jour, disponibles avec iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26, visionOS 26 et tvOS 26, s’appuient sur les outils existants de Temps d'écran et de l’App Store, offrant aux parents plus de contrôle sur le contenu adapté à l’âge dès la configuration de l’appareil pour les enfants jusqu'à 18 ans.

Un contrôle parental largement amélioré

Annoncées plus tôt cette année, lors de la WWDC 25, ces fonctionnalités incluent :

Configuration simplifiée : Depuis iOS 18.4, iPadOS 18.4 et macOS Sequoia 15.4, la création de comptes d’enfants est plus facile, avec des paramètres de sécurité par défaut activés dès le départ, même si la configuration est finalisée plus tard.

: Depuis iOS 18.4, iPadOS 18.4 et macOS Sequoia 15.4, la création de comptes d’enfants est plus facile, avec des paramètres de sécurité par défaut activés dès le départ, même si la configuration est finalisée plus tard. Vérification de l’âge : Les parents peuvent confirmer l’âge de leur enfant, convertir le compte en compte d’enfant et accéder à des options de contrôle parental avec des paramètres adaptés à l’âge.

: Les parents peuvent confirmer l’âge de leur enfant, convertir le compte en compte d’enfant et accéder à des options de contrôle parental avec des paramètres adaptés à l’âge. Partage de la tranche d’âge : Les parents peuvent partager la tranche d’âge de leur enfant avec les applications via l’API Declared Age Range, sans révéler la date de naissance, avec des options de contrôle flexibles (toujours, par demande, ou jamais).

: Les parents peuvent partager la tranche d’âge de leur enfant avec les applications via l’API Declared Age Range, sans révéler la date de naissance, avec des options de contrôle flexibles (toujours, par demande, ou jamais). Protections pour les adolescents (13-17 ans) : Les comptes standards ou d’enfants pour les 13-17 ans incluent désormais des filtres de contenu web et des fonctionnalités de sécurité de communication, avec de nouvelles classifications d’âge plus précises (13+, 16+, 18+) sur l’App Store.

: Les comptes standards ou d’enfants pour les 13-17 ans incluent désormais des filtres de contenu web et des fonctionnalités de sécurité de communication, avec de nouvelles classifications d’âge plus précises (13+, 16+, 18+) sur l’App Store. Limites de communication : Les parents peuvent approuver les nouveaux contacts via Messages ou des applications tierces utilisant le framework PermissionKit.

: Les parents peuvent approuver les nouveaux contacts via Messages ou des applications tierces utilisant le framework PermissionKit. Améliorations de l’App Store : Les pages des applications indiquent la présence de contenu généré par les utilisateurs, de publicités ou de contrôles parentaux. Les restrictions d’âge masquent les applications inappropriées, avec des exceptions possibles via Ask to Buy.

: Les pages des applications indiquent la présence de contenu généré par les utilisateurs, de publicités ou de contrôles parentaux. Les restrictions d’âge masquent les applications inappropriées, avec des exceptions possibles via Ask to Buy. Sécurité des communications : La détection de nudité est étendue aux appels FaceTime et aux albums partagés dans Photos.

Et voici les outils existants renforcés :

Classifications et restrictions : Informations sur l’adéquation des applications à l’âge.

: Informations sur l’adéquation des applications à l’âge. Demander avant d'acheter : Approbation des téléchargements ou achats.

: Approbation des téléchargements ou achats. Localiser : Localisation des enfants.

: Localisation des enfants. Made for Kids : Section d’applications adaptées aux enfants avec des normes élevées de confidentialité.

: Section d’applications adaptées aux enfants avec des normes élevées de confidentialité. Protection publicitaire : Pas de publicités pour les moins de 13 ans, ni de suivi publicitaire.

: Pas de publicités pour les moins de 13 ans, ni de suivi publicitaire. Outils pour développeurs : Frameworks comme ScreenTime, SensitiveContentAnalysis et Family Controls pour une gestion sécurisée.

Disponibilité

Les changements sont déjà disponibles sous forme de mises à jour logicielles gratuites pour les appareils éligibles, avec notamment iOS 26, macOS 26 et watchOS 26 sortis hier soir. Certaines fonctionnalités peuvent varier selon la région, la langue ou le modèle.

Point d'attention

Attention, si vous aviez activé le contrôle parental avant la mise à jour, vous devrez probablement revoir certaines règles car Apple applique certaines restrictions d'âge par défaut, notamment pour le téléchargement d'applications.



Pour en savoir plus, consultez le communiqué sur apple.com/newsroom. Rappelons également notre tutoriel pour configurer un iPhone pour un enfant.