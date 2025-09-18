Le mode d'alimentation adaptatif de l'iPhone est aussi sur les Apple Watch des enfants

Avec watchOS 26, Apple introduit un mode d’alimentation adaptatif spécialement conçu pour les Apple Watch configurées pour les enfants. Déjà disponible sur iPhone depuis la sortie d’iOS 26, ce mode permet de prolonger l’autonomie en ajustant automatiquement les performances de l’appareil.

Apple déploie le mode d’alimentation adaptatif pour les Apple Watch destinées aux enfants

Avec watchOS 26, Apple introduit une nouvelle fonctionnalité pour les Apple Watch configurées via le service Apple Watch pour votre enfant. Ce mode d’alimentation adaptatif permet de prolonger l’autonomie en ajustant automatiquement certaines performances de la montre, une nouveauté pensée spécialement pour répondre aux besoins des plus jeunes utilisateurs.

Le mode d’alimentation adaptatif ajuste en temps réel les ressources de la montre pour économiser de l’énergie. Lorsque ce mode est actif, certains éléments sont légèrement ralentis pour préserver l’autonomie, notamment :

Siri, qui peut mettre un peu plus de temps à répondre.

Les animations et le défilement, qui deviennent moins fluides.

Ces ajustements permettent à l’Apple Watch de rester opérationnelle plus longtemps, ce qui est particulièrement utile pour des enfants qui ne rechargent pas toujours régulièrement leur montre.

Ce mode est activé par défaut uniquement sur les Apple Watch configurées via Apple Watch pour votre enfant, c’est-à-dire lorsqu’un parent ou tuteur configure une montre pour un enfant qui n’a pas son propre iPhone. Pour vérifier ou modifier ce réglage, il suffit d’aller dans Réglages > Batterie directement depuis la montre et de désactiver le mode d’alimentation adaptatif si nécessaire.

Apple avait déjà introduit le mode d’alimentation adaptatif avec la sortie d’iOS 26, mais uniquement sur les iPhone les plus récents. Sur iPhone, ce mode ajuste automatiquement certains paramètres comme la luminosité de l’écran, la fréquence d’actualisation et active le mode économie d'énergie lorsque la batterie descend sous les 20 %. Avec watchOS 26, Apple étend donc cette technologie à l’Apple Watch, mais pour l’instant uniquement dans le cadre d’une utilisation pour enfants.

En allongeant l’autonomie sans intervention manuelle, Apple répond à une problématique fréquente : les enfants oublient souvent de recharger leurs appareils. Ce mode garantit que la montre reste fonctionnelle toute la journée, même lors d’une utilisation intensive.

Le compromis reste léger puisque les ralentissements sont minimes et n’impactent pas les fonctions essentielles, comme les appels, les messages ou la localisation, qui restent pleinement opérationnels.