5 façons dont iOS 26 améliore la batterie de l'iPhone

iOS 26, présenté en juin 2025, ne se contente pas de revoir toute l'interface avec le design Liquid Glass, elle apporte aussi des améliorations significatives à la gestion de la batterie, offrant aux utilisateurs une meilleure compréhension de l’utilisation de la batterie et de nouveaux outils pour prolonger son autonomie. Ces nouveautés facilitent l’identification des applications gourmandes en énergie et l’optimisation des performances pour une batterie plus endurante.

1. Interface des paramètres de batterie repensée

La section « Batterie » de l’application Réglages a été redessinée pour fournir un aperçu détaillé de l’utilisation de la batterie. En haut, vous verrez le niveau actuel de la batterie, le temps écoulé depuis la dernière charge et, lors de la recharge, le temps estimé jusqu’à ce que la batterie soit pleine. Au lieu des vues sur 24 heures ou 10 jours, iOS 26 propose une moyenne hebdomadaire de l’utilisation de la batterie, comparant votre consommation actuelle à vos habitudes typiques. Cette comparaison indique si vous utilisez plus, moins ou la même quantité de batterie que d’habitude. Les applications consommant beaucoup d’énergie sont signalées en orange, avec des détails précisant si l’activité en arrière-plan, le temps d’écran ou les notifications sont en cause. Vous pouvez consulter l’utilisation de la batterie des sept derniers jours, incluant le temps d’utilisation active, le temps d’inactivité et les périodes de charge.

La section "Santé" de la batterie reste bien évidemment disponible, affichant les cycles de charge et la capacité maximale, ainsi que l’option de limiter la charge à 80 %. Rappelons qu'en-dessous d'une capacité de 80 %, la batterie doit être changée selon Apple. Sinon, vous risquez de ne pas pouvoir finir la journée sans prise à proximité.

2. Mode d’alimentation adaptatif

iOS 26 introduit le mode d’alimentation adaptatif, une alternative intelligente au mode économie d'énergie. Disponible sur l’iPhone 15 Pro et les modèles plus récents en raison de son utilisation de l’Intelligence Apple, ce mode ajuste automatiquement les performances pour économiser la batterie lorsque l’utilisation est anormalement élevée. Il peut réduire la luminosité de l’écran, ralentir certaines tâches ou activer le Mode faible consommation à 20 % de batterie. Ce mode, activable dans les réglages de la batterie, fonctionne discrètement ou avec des notifications optionnelles. On comprend aisément que sans lui, l'autonomie de l'iPhone 17 Air aurait été trop juste.

3. Une alerte améliorée en cas de batterie faible

Une alerte de batterie faible apparaît dans le Dynamic Island à 20 % de capacité. Un tapotement permet d’activer rapidement le Mode faible consommation, simplifiant l’accès aux fonctions d’économie d’énergie.

4. Affichage du temps de charge

Comme expliqué il y a quelques semaines, lors de la charge, iOS 26 indique le temps restant jusqu’à ce que la batterie soit pleine ou atteigne la limite définie. Touchez l’écran pendant la charge (filaire ou sans fil) pour voir cette information au-dessus de l’horloge, ou consultez la section Batterie dans Réglages.

5. Icône de batterie plus claire

L’icône de batterie reflète désormais mieux l’état de charge. Si la charge est en pause en raison des paramètres d’optimisation ou de la température, l’icône devient grise au lieu de verte, offrant un indicateur visuel clair.



Ces changements font d’iOS 26 une avancée majeure dans la gestion de la batterie, offrant plus de transparence et de contrôle pour l’autonomie de votre téléphone Apple. Et si vous voulez aller encore plus loin, consultez nos conseils pour augmenter l'autonomie de la batterie de l'iPhone.