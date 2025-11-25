Contrôle parental : l'ANFR force Apple à mettre à jour l'iPhone 16 en France

Apple vient de corriger discrètement une faille réglementaire sur l'iPhone 16, suite à une mise en demeure de l'Agence nationale des fréquences. Le smartphone ne respectait pas totalement la loi française sur le contrôle parental, obligatoire depuis juillet 2024 pour tous les appareils connectés vendus dans l'Hexagone.

Un contrôle parental défaillant pour les ados

L'ANFR a détecté une anomalie spécifique lors de ses vérifications de conformité. Dans certaines situations impliquant des mineurs de plus de 15 ans, l'iPhone 16 ne proposait pas systématiquement l'activation du contrôle parental lors de sa première configuration. Un manquement direct à la loi du 2 mars 2022, qui impose aux constructeurs de proposer ces outils de protection dès le démarrage initial de tout appareil permettant d'accéder à internet.

Cette exigence légale vise à protéger les jeunes utilisateurs en facilitant la mise en place de garde-fous numériques dès le premier allumage. Apple s'est retrouvée dans l'obligation de réagir rapidement face à cette non-conformité qui touchait son modèle commercialisé depuis septembre 2024.

Une mise à jour corrective déployée

Le correctif a été intégré dans iOS 26, diffusé mi-septembre. L'ANFR a ensuite vérifié l'efficacité de cette modification et confirmé que le problème était résolu. Désormais, le système propose bien l'activation du contrôle parental pendant la phase d'initialisation, quel que soit l'âge du mineur concerné.

L'agence précise que cette correction bénéficie également aux autres modèles d'iPhone compatibles avec iOS 26. Les possesseurs d'iPhone 16 et d'appareils plus anciens sont invités à vérifier qu'ils disposent bien de cette version ou d'une mouture plus récente, iOS 26.1 étant actuellement disponible.