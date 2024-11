Apple étudie l’électromyographie pour contrôler l'iPhone et le Mac sans les mains

Un nouveau brevet nous permet d'apprendre qu'Apple étudie fortement l'électromyographie. Une technologie à implanter dans un bracelet pour permettre d'interagir avec des appareils connectés sans même toucher leur écran.

Un bracelet EMG pour contrôler son iPhone sans les mains

Apple a récemment breveté de nouveaux types de bracelets connectés capables de détecter des gestes avancés de la main grâce à l’électromyographie (EMG). Ces dispositifs utilisent des capteurs pour capter les signaux électriques générés par les muscles lors des mouvements de la main ou des doigts. Cette technologie pourrait permettre de contrôler divers appareils électroniques (comme un iPhone ou un Mac) sans les toucher directement, simplement par des gestes.

Le brevet décrit plusieurs conceptions de ces bracelets, incluant des modèles légers, ajustables ou intégrés à des montres connectées comme l’Apple Watch. Les applications envisagées vont de la navigation intuitive dans des interfaces à la prise en charge d’environnements de réalité augmentée ou virtuelle (AR/VR) comme sur l'Apple Vision Pro.

Dans le brevet d’Apple, plusieurs applications spécifiques des bracelets connectés basés sur l’EMG sont décrites :

Interactions gestuelles précises : les gestes des doigts ou de la main pourraient être utilisés pour manipuler des objets virtuels, sélectionner des options dans un menu, ou même taper sur un clavier virtuel. Cela pourrait révolutionner les commandes dans les environnements AR/VR. Contrôle sans contact : l’objectif est de permettre des interactions naturelles et intuitives avec les appareils, éliminant la nécessité de toucher un écran ou un clavier. Les bracelets pourraient même reconnaître des gestes complexes ou personnalisés pour différents utilisateurs. Conception modulaire : Apple envisage des bracelets intégrés à d’autres produits comme l’Apple Watch, ou des modèles autonomes, ajustables selon l’usage ou le confort de l’utilisateur. Adaptation médicale et sportive : ces bracelets pourraient également être utilisés pour surveiller l’activité musculaire dans des contextes médicaux ou sportifs, par exemple pour analyser la performance ou détecter des troubles neuromusculaires.

Source : Patently Apple

Une technologie similaire à ce qui se fait déjà à petite échelle sur Apple Watch et Vision Pro. Pincer deux doigts ou fermer le poing permet par exemple de faire réagir la montre connectée sans toucher l'écran. Idem sur le casque AR/VR avec le pincement du pouce et de l'index pour attraper et élargir une fenêtre.



Meta a récemment présenté un bracelet EMG permettant de contrôler les futures lunettes Orion AR et potentiellement d'autres appareils par des gestes de la main. Bien que ce système soit prometteur, Meta a précisé qu'il ne remplacera jamais complètement les contrôleurs du Quest, par exemple. Le bracelet EMG est encore loin d'être une technologie mature.



Petit couplet final pour rappeler que nous parlons ici d'un simple brevet. Les technologies évoquées et dessinées sur les croquis pourraient ne jamais voir le jour. Néanmoins, cela confirme qu'Apple a encore des idées en stock pour améliorer l'interaction avec ses différents appareils.