Apple veut de nouveaux gestes pour contrôler l'Apple Watch X

Apple a de la suite dans les idées. À l'avenir, la marque aimerait nous offrir de nouveaux gestes pour contrôler l'Apple Watch sans avoir besoin de toucher l'écran. Une série de gestes de la main qui pourrait s'avérer pratique dans certaines circonstances.

Intéressant

Si tout se passe comme prévu, 2024 sera une grande année pour l'Apple Watch. En septembre prochain, Apple doit présenter la 10ᵉ version de sa montre connectée. Une étape importante dans la carrière d'un produit technologique sur laquelle on ne peut pas passer à côté. L'iPhone X en est le meilleur exemple.



Qui dit évènement dit forcément nouveautés. Bien qu'on ne sache toujours pas ce qu'Apple nous réserve, on peut tout de même commencer à fantasmer. Justement, un nouveau brevet nous dévoile quelques idées concernant le contrôle de l'Apple Watch par des gestes de la main.

En plus du pincement à deux doigts (pouce et index) déjà présent, on pourrait maintenant ouvrir la main avec les doigts tendus, puis les abaisser vers le bas pour décliner un appel, ou encore déplacer la main tendue vers la gauche ou la droite pour répondre soit à la voix, soit par SMS.



Autre exemple, la possibilité de fermer son poing et de l'incliner légèrement pour défiler dans un menu ou dans une liste de réponses suggérées. Le poing serré est d'ailleurs déjà présent via le menu Accessibilité > AssistiveTouch > Gestes de la main. La grande différence ici, c'est que le geste est plus complet et surtout considéré comme une réelle nouvelle fonctionnalité initiale et non comme une aide pour certaines personnes.



Apple aurait même prévu un léger compte à rebours pour chaque action de ce type pour s'assurer que l'utilisateur ne se trompe pas dans son choix. Précisons comme toujours qu'il s'agit d'un simple brevet et donc d'une idée qui pourrait ne jamais voir le jour. Avec l'arrivée du Vision Pro, Apple semble encore plus à l'aise avec le contrôle gestuel via les mains. Hâte de découvrir si la prochaine Apple Watch X sera une évolution ou une révolution.