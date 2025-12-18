L'App Store va accueillir plus de publicités dans les résultats de recherche en 2026

Apple prévoit d'étendre les opportunités publicitaires dans l'App Store en ajoutant de nouveaux emplacements publicitaires au sein des résultats de recherche. Dans une mise à jour récente de son site Apple Ads, l'entreprise a annoncé que ces nouvelles publicités seront déployées en 2026 afin d'offrir une plus grande visibilité aux annonceurs.

Configuration actuelle et changements à venir

Actuellement, les résultats de recherche de l'App Store n'affichent qu'une seule publicité sponsorisée en haut de page. Par exemple, une recherche pour « iSoft » peut montrer une publicité pour TikTok si cette dernière remporte l'enchère sur le mot-clé.

À partir de 2026, Apple introduira des emplacements publicitaires supplémentaires plus bas dans les résultats de recherche. Selon l'entreprise :

La recherche est le principal moyen par lequel les utilisateurs découvrent et téléchargent des applications sur l'App Store, près de 65 % des téléchargements ayant lieu directement après une recherche. Pour offrir aux annonceurs plus d'opportunités de promouvoir leurs applications dans ces moments à forte intention, Apple Ads introduira de nouveaux emplacements publicitaires dans les requêtes de recherche.

Aucune modification des campagnes existantes n'est nécessaire : les publicités seront automatiquement éligibles aux nouveaux emplacements, apparaissant soit en haut de page, soit plus bas, en fonction des performances aux enchères, du montant de l'offre et de la pertinence. Les positions peuvent varier même au sein d'une même campagne, et les annonceurs ne pourront pas cibler des emplacements spécifiques.

Format publicitaire et facturation

Le design des publicités restera identique quel que soit l'emplacement, en utilisant la page produit par défaut ou personnalisée de l'application, avec un lien profond optionnel. La facturation reste inchangée : au coût par tap ou par installation.



Apple met en avant la portée de l'App Store, avec plus de 800 millions de visiteurs hebdomadaires, dont plus de 85 % téléchargent au moins une application lors de leur dernière visite, et un taux de conversion de 60 % pour les publicités en position supérieure.



Les nouveaux emplacements seront lancés en 2026 et nécessiteront iOS 26.2 ou version ultérieure.