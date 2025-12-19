Apple Plans retire silencieusement les visites guidées Flyover

Plans abandonne discrètement ses visites guidées Flyover, une fonctionnalité lancée il y a plus de dix ans qui permettait aux utilisateurs de découvrir automatiquement les grandes villes du monde. Depuis septembre et l'arrivée d'iOS 26, l'option s'est volatilisée sans qu'Apple ne daigne communiquer officiellement sur ce retrait. Une suppression qui marque la fin d'une expérience contemplative au profit d'outils jugés plus pertinents pour la navigation quotidienne.

Flyover survit, mais sans pilote automatique

La confusion est facile : si les visites automatisées disparaissent, la technologie Flyover elle-même reste bien présente. Plus de 350 villes à travers le globe continuent de profiter de cette modélisation 3D spectaculaire, capturée grâce à des avions équipés de caméras spécialisées. Les utilisateurs peuvent toujours explorer manuellement les monuments et quartiers emblématiques, simplement sans le parcours scénarisé qui se lançait autrefois d'un simple clic.

Cette distinction mérite d'être clarifiée : la vue 3D Flyover date de 2012 et iOS 6, tandis que les City Tours sont apparus deux ans plus tard avec iOS 8. Ce sont uniquement ces derniers qui tirent leur révérence, probablement victimes de statistiques d'utilisation faméliques.

Place à l'expérience "Détails de la ville"

Le véritable successeur se nomme Detailed City Experience, une cartographie nouvelle génération déployée depuis iOS 15. Contrairement aux visites en boucle d'antan, cette technologie propose une modélisation chirurgicale du relief urbain, des passages piétons en 3D, des marquages au sol précis et même des monuments dessinés à la main qui s'illuminent à la tombée de la nuit.

Le hic ? Le déploiement reste désespérément poussif. En France, seule Paris bénéficie de cette expérience complète, là où Google Maps multiplie les innovations sur son propre service. Si Apple souhaite vraiment rivaliser, il faudra accélérer sérieusement la cadence pour rattraper le retard accumulé sur son concurrent américain.