MacBook Neo : AppleCare+ est moins cher que sur les autres Mac

Avec le MacBook Neo, Apple ne réduit pas seulement le prix du Mac lui-même. La marque propose aussi sa protection AppleCare+ nettement moins chère que sur les autres modèles de la gamme.

MacBook Neo : une AppleCare+ moins chère que sur les autres Mac

Le MacBook Neo arrive avec un tarif d’entrée de gamme inédit dans la gamme Apple, et cette logique de prix abordable se retrouve aussi dans l’AppleCare+. La couverture étendue proposée pour ce nouveau modèle est, à ce jour, la moins coûteuse de toute la gamme Mac.



L’AppleCare+ pour le MacBook Neo est disponible à 149 euros pour trois ans, ou en formule annuelle à 54,99 euros. À titre de comparaison, la même protection pour un MacBook Air 13 pouces est facturée 219 euros pour trois ans, soit 70 euros de plus. L’écart est réel et cohérent avec le positionnement du produit.



Mais c’est surtout du côté des franchises de réparation que la différence se fait sentir. En cas de dommage accidentel couvert par l’AppleCare+, les tarifs sont nettement inférieurs à ceux appliqués sur les autres Mac. Le remplacement d’écran coûte 59 euros sur le MacBook Neo, contre 99 euros sur un MacBook Air.

Les dommages liés au châssis extérieur sont également fixés à 59 euros, quand ils atteignent 99 euros sur les autres portables de la marque. Pour les dommages accidentels d’une autre nature, la franchise s’élève à environ 149 euros sur le Neo, là où les autres Mac dépassent les 290 euros. Le remplacement de batterie reste gratuit dans les deux cas.



Cette grille tarifaire allégée reflète directement le coût de fabrication plus contenu du MacBook Neo. Le machine est équipée d’une puce A18 Pro issue de l’iPhone 16 Pro, d’un écran Liquid Retina 13 pouces sans ProMotion, et d’un châssis aluminium sans MagSafe ni Force Touch. Des composants moins onéreux à réparer ou remplacer, ce qui justifie des franchises réduites.



Pour un utilisateur qui souhaite protéger son investissement sans trop dépenser, l’équation est simple : le MacBook Neo reste le Mac le plus accessible à l’achat, mais aussi le moins contraignant à assurer. Le lancement officiel est prévu pour le mercredi 11 mars.

