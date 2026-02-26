Apple Plans intègre l'expérience complète de Formule 1 avant la saison 2026

La saison 2026-2027 de Formule 1 débute le mois prochain, en Australie. Il s'agit de la première saison avec Apple comme détenteur exclusif des droits de diffusion en streaming aux États-Unis via sa plateforme Apple TV. Et le service Plans en tire déjà parti.

Une expérience enrichie pour les fans de F1

Pour célébrer ce lancement, Apple a intégré une nouvelle expérience immersive et magnifique dans Apple Plans - Apple Maps en anglais, dédiée au Grand Prix d'Australie 2026 de Formule 1 - et d'autres suivront tout au long de l'année.

Comme lors des JO 2024 de Paris, Apple permet aux fans de F1 d'explorer dans Plans des cartes détaillées des circuits, incluant les numéros de virages, les tribunes, ainsi que des modèles 3D emblématiques comme le garage des stands F1.



Pour les spectateurs présents sur place au Grand Prix d'Australie, cette fonctionnalité facilite les déplacements et le suivi des itinéraires.



Parmi les nouveautés :

Éléments du Grand Prix : bordures réalistes, tribunes et passerelles en 3D étiquetées, et les 14 virages clairement indiqués sur le circuit d'Albert Park.

: bordures réalistes, tribunes et passerelles en 3D étiquetées, et les 14 virages clairement indiqués sur le circuit d'Albert Park. Lieux contextuels : portes d'entrée du circuit, commodités (toilettes, points d'eau, postes de premiers secours, stands de merchandising), et itinéraires piétons vers les tribunes.

: portes d'entrée du circuit, commodités (toilettes, points d'eau, postes de premiers secours, stands de merchandising), et itinéraires piétons vers les tribunes. Monuments 3D du circuit : structures clés autour d'Albert Park, dont le bâtiment des stands, les tribunes, le Lakeside Stadium, le Melbourne Sports & Aquatic Centre, et la ligne d'arrivée.

: structures clés autour d'Albert Park, dont le bâtiment des stands, les tribunes, le Lakeside Stadium, le Melbourne Sports & Aquatic Centre, et la ligne d'arrivée. Monuments 3D de Melbourne : points d'intérêt de la ville comme AAMI Park, la Eureka Tower, Luna Park, le Marvel Stadium, la Rod Laver Arena, le Royal Exhibition Building, le Shrine of Remembrance et la cathédrale St. Paul.

Apple Plans continuera d'ajouter des détails pour les autres courses à travers le monde au fil de la saison. Un nouveau guide dédié, intitulé « 2026 Formula 1 Tracks Around the World », est disponible directement dans l'application, accessible même via le web. Il fournit des informations sur les vingt-quatre circuits du calendrier.



Rappelons que les abonnés Apple TV peuvent regarder toutes les courses de Formule 1 sans frais supplémentaires, ce qui est vraiment un beau cadeau de la part des équipes de Tim Cook.