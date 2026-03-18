iOS 26.4 apporte enfin des paiements individuels au Partage familial

Mieux vaut tard que jamais, les utilisateurs Apple en partage familial seront ravis d’apprendre qu’à partir d’iOS 26.4 chacun, à l’exception des enfants, pourra enfin utiliser son propre moyen de paiement. Une évolution logique, mais qui arrive seulement maintenant.

iOS 26.4 RC met fin à l’une des frustrations les plus tenaces du Partage familial

Depuis des années, les utilisateurs d’Apple réclamaient plus de souplesse dans la gestion du Partage familial. Apple vient enfin de les entendre : la version RC d’iOS 26.4 supprime l’obligation pour les membres adultes d’un groupe familial d’utiliser le mode de paiement de l’organisateur.



Jusqu’ici, la logique du Partage familial reposait sur un modèle rigide. L’organisateur du groupe définissait une carte bancaire principale, et tous les achats effectués par les membres transitaient par ce seul moyen de paiement. Une contrainte qui posait des problèmes concrets : impossibilité de séparer les dépenses personnelles, gêne pour offrir l’accès à des proches sans surveiller leurs achats, ou encore tensions dans les familles recomposées ou entre colocataires utilisant le partage pour mutualiser un abonnement Apple One.

Avec iOS 26.4, chaque membre adulte du groupe peut désormais associer son propre moyen de paiement à son compte. Ses achats personnels sur l’App Store ou les autres services Apple seront alors débités sur sa propre carte, indépendamment de celle de l’organisateur. Une avancée qui rend le Partage familial nettement plus adapté aux configurations modernes, où les membres ne sont pas toujours issus du même foyer.



Apple a cependant maintenu une restriction pour les comptes mineurs. Ces derniers restent rattachés au mode de paiement de l’organisateur, ce qui préserve le contrôle parental sur les dépenses des enfants. Une décision logique, qui s’inscrit dans la continuité des efforts d’Apple pour renforcer les outils de supervision familiale.



Cette évolution, bien que discrète, représente un vrai changement d’approche. Apple desserre une contrainte qui semblait jusqu’ici gravée dans le marbre de son écosystème. iOS 26.4 RC est disponible pour les développeurs et bêta-testeurs inscrits au programme d’Apple. Sa sortie publique est attendue début avril.