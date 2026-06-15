Apple développerait un concurrent à OpenClaw

D’après Mark Gurman de Bloomberg, Apple travaillerait sur son propre agent IA agentic capable d’opérer de manière autonome les logiciels sur iPhone, iPad et Mac, en concurrence directe avec OpenClaw, la hype du moment.

Dans sa newsletter "Power On", Gurman estime qu’Apple ne s’arrêtera pas au nouveau Siri dévoilé à la WWDC 2026. L’entreprise préparerait un système beaucoup plus ambitieux : un assistant qui agit vraiment à la place de l’utilisateur, en bouclant sur la réception d’informations, la prise de décision et l’exécution d’actions concrètes.

OpenClaw : l’agent IA autonome qui fait le buzz

OpenClaw, qu'on a détaillé au printemps, est un agent IA open-source et auto-hébergé qui peut :

Gérer vos emails, calendrier, fichiers

Naviguer sur le web

Envoyer des messages

Effectuer des tâches complexes de façon autonome

Il fonctionne localement sur Mac, Windows ou Linux et s’utilise via WhatsApp, Telegram, iMessage ou Discord. Son succès fulgurant (plus de 100 000 étoiles sur GitHub) montre l’engouement pour ce type d’« AI butler » qui va bien au-delà d’un simple chatbot.

Les portes ouvertes par Apple

Lors de la WWDC, Mike Rockwell, responsable de l’ingénierie Siri, a laissé entendre que l’architecture de la nouvelle Siri est conçue pour évoluer :

Notre système est aujourd’hui principalement basé sur des requêtes, mais l’architecture sous-jacente est complètement moderne et pensée pour l’extensibilité.

Craig Federighi, SVP Software Engineering, a reconnu la catégorie des agents IA tout en restant prudent : le domaine reste expérimental, et Apple priorise une expérience utilisateur parfaite avant d’aller plus loin. Cependant, rien n’a été exclu.



Et, une démonstration d'un ingénieur Apple lors des sessions WWDC 26 nous a également mis la puce à l'oreille (cf photo). Il avait 4 Mac mini en série qu'il pilotait par un agent IA sur son iPhone.

Une évolution majeure pour Siri

Le nouveau Siri AI d’iOS 27 repose sur une nouvelle architecture basée sur de grands modèles de langage. Pour l’instant, elle reste orientée « requête-réponse ». Passer à un vrai agent capable d’utiliser l’ordinateur comme OpenClaw, Anthropic Claude Dispatch ou les outils de Google représenterait un saut considérable en termes de fonctionnalités.

Ce que cela changerait pour les utilisateurs

Un tel agent Apple pourrait :

Automatiser des workflows complexes en toute sécurité

Respecter pleinement la philosophie de confidentialité d’Apple (exécution on-device ou via Private Cloud Compute)

Intégrer nativement toutes les apps Apple (Mail, Photos, Safari, Pages, etc.)

Imaginez les possibilités !



Apple prend son temps, mais nombreux indices montrent que l’entreprise ne veut pas rester à l’écart de la révolution des agents IA autonomes. Un concurrent maison à OpenClaw pourrait arriver dans les prochaines années. Qu’en pensez-vous ?