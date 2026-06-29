OpenClaw lance son application sur iOS et Android

OpenClaw arrive sur iOS avec une application désormais disponible sur l’App Store, marquant une nouvelle étape pour ce projet open source en pleine expansion. L’app transforme l’iPhone en point d’accès mobile à un assistant IA auto-hébergé, connecté à une passerelle personnelle installée sur ordinateur ou serveur.

OpenClaw débarque sur iOS : l'assistant IA open source passe enfin sur iPhone

OpenClaw franchit une étape symbolique : son application native est désormais disponible sur l'App Store (et Android) dans ce qui ressemble de plus en plus à une percée grand public pour l'un des projets open source les plus suivis de l'année.



OpenClaw, c'est quoi exactement ? Un assistant IA personnel que l'on héberge soi-même. Lancé et devenu viral ces derniers mois, le projet repose sur un principe simple : vous faites tourner une « passerelle » (gateway) sur votre propre machine, qu'il s'agisse d'un Mac, d'un serveur Linux ou d'un PC Windows, et cette passerelle répond ensuite à vos sollicitations via les messageries que vous utilisez déjà. WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, iMessage ou Signal, la liste des canaux compatibles est longue. L'agent gère des tâches, répond à vos messages et s'adapte à vos habitudes, sans jamais dépendre d'un service cloud tiers.

C'est précisément là que l'application mobile joue un rôle central. L'app iOS n'est pas un chatbot autonome. Elle fonctionne comme un noeud connecté à votre passerelle personnelle, transformant l'iPhone en terminal mobile de votre réseau d'agents. Capture photo avec géolocalisation, saisie vocale, rendu visuel en temps réel, notifications push : l'application étend les capacités de la passerelle depuis n'importe où, sans rupture de flux.



Ce positionnement tranche avec les assistants IA classiques. Là où ChatGPT ou Claude stockent vos échanges sur leurs serveurs, OpenClaw tourne sur votre propre infrastructure. La confidentialité est native, non optionnelle.

Attention, ce n'est pas simple d'utilisation pour le grand public

Le lancement sur l'App Store marque néanmoins une limite à garder en tête : l'application ne fonctionne pas seule. Sans passerelle déjà configurée sur une autre machine, l'app n'a rien à quoi se connecter. La cible reste donc un profil technophile, à l'aise avec la ligne de commande et la gestion d'un serveur local. Pour les autres, le chemin vers OpenClaw passe encore par un certain investissement technique avant de profiter pleinement de ces agents dans la poche.

OpenClaw is now on iOS + Android 🦞



📱 Native mobile apps, finally

💬 Agents in your pocket

🔔 Channels, tasks, replies on the go



Run agents from wherever your thumbs are.



iOS: https://t.co/7LHHc9htgM

Android: https://t.co/X0Wuh2uA8w — OpenClaw🦞 (@openclaw) June 29, 2026

Télécharger l'app gratuite OpenClaw - AI that does things