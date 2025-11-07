L'application Spliiit est disponible sur iOS et Android !

Après une longue attente, l'application Spliiit débarque enfin sur les stores. Vous connaissez probablement ce service que l'on avait découvert en premier sur iPhoneSoft en 2019, et bien il s'agit de la version mobile du site qui permet de gérer vos abonnements partagés. Que ce soit pour Netflix, Disney+, Apple TV+, Deezer, Spotify, Canal+, L'équipe et autre, vous pouvez tout trouver sur Spliiit à prix cassé.

Pourquoi adopter Spliiit ?

Spliiit est l'outil idéal pour partager vos abonnements (streaming, sport, presse, etc.) avec vos amis ou famille, sans complications. Depuis votre iPhone ou Android, gérez tout en un clin d'œil :

Consultez vos offres et co-abonnements : Un aperçu clair de ce que vous partagez.

: Un aperçu clair de ce que vous partagez. Suivez vos participations et paiements : Économisez intelligemment et restez à jour sur vos contributions.

: Économisez intelligemment et restez à jour sur vos contributions. Recevez notifications et messages instantanément : Ne manquez plus rien grâce aux alertes push et au chat intégré.

: Ne manquez plus rien grâce aux alertes push et au chat intégré. Transférez votre solde : Récupérez facilement vos économies sur votre compte bancaire.

Astuce : L'app est dédiée à la gestion quotidienne de votre compte. Pour des fonctionnalités avancées (comme proposer de nouveaux abonnements à la communauté), passez par le site web.

Prêt à partager ?

Spliiit rend le partage d'abonnements simple, sécurisé et économique. Que vous co-abo à Netflix, Spotify ou une salle de sport, tout est centralisé sur votre mobile.



Téléchargez l'appli Spliiit dès aujourd'hui sur App Store ou Play Store.



Qui utilise déjà le service Spliiit parmi vous ? Pour quel(s) plateformes ?

Télécharger l'app gratuite Spliiit