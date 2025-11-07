L'application Spliiit est disponible sur iOS et Android !

spliiit partage d abonnement icone app ipa iphoneAprès une longue attente, l'application Spliiit débarque enfin sur les stores. Vous connaissez probablement ce service que l'on avait découvert en premier sur iPhoneSoft en 2019, et bien il s'agit de la version mobile du site qui permet de gérer vos abonnements partagés. Que ce soit pour Netflix, Disney+, Apple TV+, Deezer, Spotify, Canal+, L'équipe et autre, vous pouvez tout trouver sur Spliiit à prix cassé.

Pourquoi adopter Spliiit ?

Spliiit est l'outil idéal pour partager vos abonnements (streaming, sport, presse, etc.) avec vos amis ou famille, sans complications. Depuis votre iPhone ou Android, gérez tout en un clin d'œil :

  • Consultez vos offres et co-abonnements : Un aperçu clair de ce que vous partagez.
  • Suivez vos participations et paiements : Économisez intelligemment et restez à jour sur vos contributions.
  • Recevez notifications et messages instantanément : Ne manquez plus rien grâce aux alertes push et au chat intégré.
  • Transférez votre solde : Récupérez facilement vos économies sur votre compte bancaire.
spliiit app

Astuce : L'app est dédiée à la gestion quotidienne de votre compte. Pour des fonctionnalités avancées (comme proposer de nouveaux abonnements à la communauté), passez par le site web.

Prêt à partager ?

Spliiit rend le partage d'abonnements simple, sécurisé et économique. Que vous co-abo à Netflix, Spotify ou une salle de sport, tout est centralisé sur votre mobile.

Téléchargez l'appli Spliiit dès aujourd'hui sur App Store ou Play Store.

Qui utilise déjà le service Spliiit parmi vous ? Pour quel(s) plateformes ?

Télécharger l'app gratuite Spliiit

spliiit partage d abonnement capture app ipa iphone
10 réactions

Matzy - iPhone premium

Gamsgo reste moins cher

07/11/2025 à 15h38

Ouevazzy - iPhone premium

Sa serait top un comparatif avec ShareSub

07/11/2025 à 14h24

Tobias - iPhone premium

J’ai découvert spliiiit cet été et j’en suis ravi.
Ça fonctionne parfaitement bien car cela propose des partages d’abonnements familiaux, ou avec des ajouts de membres extra payant comme Netflix et Disney

Juste pour Disney j’utilise Sharehub, car il y es 2€ moins cher.

En tout je paie une 30aine d’€ par mois pour
Netflix premium 4k
Disney plus premium 4k
HBO max premium 4k
Apple One 2To
Duoliguo Super

Donc foncez !

07/11/2025 à 13h10

Plazza31 - iPhone premium

J’aimerais partager YouTube mais il faut attendre 1 an après avoir quitté une famille pour en rejoindre une autre

07/11/2025 à 12h49

Someone somewhere - iPhone premium

Ah, bonne nouvelle, je l’attendais aussi depuis longtemps cette app. Perso je prends des abonnements au coup par coup, qd une série m’intéresse sur Netflix (devenu un peu cher même avec Spliiit), Disney , Prime, et même parfois M6 Max, puis je résilie qd j’ai fini la série. Ça permet de ne pas dépenser trop et de ne pas passer par la case Tipiak 😉

07/11/2025 à 12h42

SESEGuettax630 - iPhone

Enfin

07/11/2025 à 12h35

GioFlo - iPhone

Super ! J’avais déjà la webApp mais c’est plus ergonomique une réelle app.

07/11/2025 à 12h07

BWe4r - iPhone premium

Il était temps 😁

07/11/2025 à 11h59

Ax-el - iPhone

@MickaKymm
Ce n'est pas tout à fait pareil. En fait pour partager Netflix, tu payes un surcoût (5€ / mois je crois me rappeler par compte) pour qu'une personne supplémentaire ait son propre compte.

07/11/2025 à 11h58

MickaKymm - iPhone premium

Tandis que Netflix, Disney et co luttent contre le partage de compte... Ça a encore du succès ?

07/11/2025 à 11h36

Donnez votre avis
Cliquez pour commenter
Vous aimerez peut-être

Suivez-nous avec notre app iSoft
Articles populaires
Les derniers articles