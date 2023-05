Netflix annonce des filtres pour "Ma liste" sur son application iOS et Android

Depuis le début de l'année, les changements ont été nombreux sur l'application iOS de Netflix, le service de streaming a encore d'autres surprises qui vont bientôt débarquer pour continuer à améliorer l'expérience utilisateur. La nouveauté qui arrive dans la prochaine mise à jour de l'application concerne "Ma liste", l'endroit où vous stockez les contenus que vous avez envie de regarder plus tard.

Des filtres pour mieux s'y retrouver

Avec la quantité de contenus qu'on trouve dans le catalogue de Netflix, vous avez probablement constitué une grande liste de films, séries et émissions TV afin de vous y retrouver dans les programmes qui ont attiré votre attention et que vous souhaitez voir. À l'heure actuelle, Netflix propose un filtrage film et série pour sa rubrique "Ma liste", pour cela, il suffit d'aller dans la catégorie Film ou Série pour avoir une liste adaptée.



Dans la prochaine mise à jour de Netflix sur iOS et Android, Netflix va affiner cette approche avec un filtrage complètement nouveau. Le service de streaming va proposer de filtrer les contenus de votre liste par ordre alphabétique et par la date d'ajout du contenu dans votre liste. En effet, la date à laquelle vous ajoutez un contenu est enregistrée depuis toujours par Netflix, mais le géant du streaming n'avait jamais utilisé cette information comme option de filtrage.

Dernière idée, Netflix va vous proposer de retrouver les contenus dans votre liste que vous avez déjà commencé à regarder. Les utilisateurs pourront prochainement avoir un filtrage "jamais commencé" ou "déjà commencé", ce qui facilitera la détection des contenus que vous avez déjà vue partiellement, il y a parfois plusieurs années.



En plus des filtres, la mise à jour ajoutera un nouveau geste avec votre doigt pour éjecter rapidement un contenu de votre liste. Vous n'aurez plus besoin d'appuyer sur un titre pour l'exclure de votre liste. Il s'agit là d'une approche qui va simplifier la vie des utilisateurs qui ont une grande liste avec des contenus qui ne sont plus pertinents à leurs yeux.

TechCrunch qui relaie cette nouveauté affirme qu'il s'agit de la plus grande innovation autour de la fonctionnalité "Ma liste" depuis son lancement en 2013, comparé à plusieurs de ses concurrents qui ne proposent même pas de filtrer par film et par série, le fonctionnement de la liste de Netflix est probablement l'un des meilleurs chez les services de streaming actuellement disponibles.



Pour le moment, cette nouveauté ne concernera que les utilisateurs iOS et Android, les filtres et l'effacement simplifié d'un contenu de votre liste ne sont pas encore prévus sur les téléviseurs, les consoles de jeux...

Télécharger l'app gratuite Netflix