L'application Groupama Banque devient GBanque sur iOS et Android

Si vous êtes client Groupama Banque, vous savez certainement que la société appartient désormais à Orange et donc à Orange Bank. Justement, si cette dernière propose une application plutôt agréable, ce n'était pas le cas de Groupama. L'expérience était tellement mauvaise que le service n'était plus disponible au téléchargement sur les magasins d'applications. Mais tout cela est terminé, la nouvelle app GBanque est arrivée cette semaine.

Voici l'app GBanque

Sans surprise, GBanque reprend les fonctionnalités et même l'interface d'Orange Bank. Bien évidemment, la couleur orange laisse ici place au vert, mais cela mis à part, c'est très ressemblant.

On retrouve ainsi les fonctions suivantes :

Connexion avec authentification forte

Connexion rapide et sécurisée par Face ID/Touch ID

Solde en temps réel

Paiement sans contact avec votre carte et votre téléphone mobile

Personnalisation du code de carte

Blocage et déblocage instantané de la carte

Gestion des plafonds carte en temps réel

Compatible Apple Pay / Google Pay

Virements

Alerte « solde bas » par notification sur le smartphone

Sécurité renforcée pour les achats en ligne

Notifications sur votre smartphone à chaque opération

Alimentation immédiate de votre compte par CB

C'est donc complet et bien plus pratique que l'ancienne version. Mais ce n'est pas tout, les clients GBanque ont bien sûr accès à tous leurs produits comme les comptes joints, les crédits, les livrets jeunes, etc.



À noter que, comme les clients Orange Bank, les clients Groupama sont désormais passés sur le système de paiement Mastercard, que ce soit la carte classique ou la carte premium.



D'ailleurs, si vous voulez ouvrir un compte, cela n'est plus possible sur Groupama mais seulement sur l'app Orange Bank.



Gbanque est une application gratuite disponible sur le Play Store pour Android et sur l'App Store pour l'iPhone.

