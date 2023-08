La populaire application de repas Whisk devient Samsung Food

Si vous êtes du genre à planifier vos repas et trouver des recettes sur Internet, vous avez probablement déjà aperçu Whisk. La populaire application mobile permet d'enregistrer ses recettes préférées et d'organiser les plats de la semaine d'une manière assez incroyable avec une liste de course, des informations sur les qualités nutritives et plus encore. Voilà qui a donné l'idée à Samsung de racheter Whisk et de la rebaptiser "Samsung Food".

Whisk est mort, vive Samsung Food

Annoncé aujourd'hui (et teasé les jours précédents sur les médias sociaux de Whisk), "Samsung Food" est le nouveau Whisk qui remplacera l'application populaire sur les appareils Android et iOS (en cours de déploiement). Samsung a déjà rebaptisé certains comptes de médias sociaux de Whisk et le site web de Whisk redirige désormais vers samsungfood.com.



Pour la petite historie, l'acquisition ne date pas d'hier, Samsung a conclu le rachat de Whisk de manière quelque peu discrète en 2019.

"Samsung Food" semble fonctionner globalement de la même manière que Whisk, avec une prise en charge de plus de 100 pays (une liste qui a été récemment réduite) et la plupart des langues existantes dans le monde langues. Les meilleures fonctionnalités de l'application sont également conservées, telles que la prise en charge de l'enregistrement des recettes du Web vers l'application, les guides étape par étape pour les recettes et les fonctionnalités de planification des repas. Samsung résume son application ainsi :

Le large éventail de fonctionnalités de Samsung Food soutient les utilisateurs à chaque étape du processus de planification des repas et de cuisson, couvrant quatre domaines clés : la découverte et la personnalisation des recettes, la planification des repas sur mesure, la cuisine connectée et les fonctions de partage social.

Pour marquer le coup, la firme coréenne a ajouté la possibilité d'associer l'application aux appareils Samsung. Les réfrigérateurs Bespoke Family Hub de Samsung prendront en charge les recettes de Samsung Food, et la société prévoit également la prise en charge de "nombreux appareils", y compris ses fours, ses micro-ondes et ses cuisinières à induction d'ici à la fin de 2023.



À l'avenir, Samsung indique que la nouvelle application sera également dotée de fonctions d'IA basées sur la vision en 2024. Cela permettra à l'application de reconnaître les aliments et les repas à partir d'une photo et de fournir des détails, y compris des informations nutritionnelles. Voilà qui promet des repas de folie en famille ou entre amis !



Vous pouvez télécharger Whisk, pardon Samsung Food, sur Android (via le Play Store) et iOS (via l'App Store, cf ci-dessous).

Télécharger l'app gratuite Whisk