L'application Nintendo Store est disponible sur iOS et Android

La dernière application gratuite de Nintendo, Nintendo Store, est maintenant téléchargeable sur vos appareils iOS et Android, proposant tout simplement de placer l'eShop directement dans votre poche. Conçue pour les joueurs en déplacement, elle vous permet de plonger dans l'écosystème Nintendo sans avoir besoin de votre console ou d'un ordinateur – idéale pour des sessions d'achat spontanées. Une bonne idée du nippon qui vient de voir ses résultats financiers bondir grâce à la Switch 2.

Le Nintendo Store dans votre poche

Au cœur de l'application, qui remplace sur l'App Store une certaine My Nintendo datant de 2020, elle simplifie évidemment la navigation et l'achat de titres pour Nintendo Switch 2, mais aussi pour la Switch originale. Que vous visiez des cartouches physiques ou des téléchargements numériques, vous pouvez finaliser les transactions de manière fluide via le My Nintendo Store intégré. Au-delà des achats (qui ne se font malheureusement pas directement dans l'app mais via une redirection web et sans Apple Pay), elle vous tient au courant avec des mises à jour d'actualités, bien que l'on ne sache pas encore très bien en quoi cela diffère de l'application Nintendo Today existante (et lancée en mars dernier) - attendez-vous à des flux adaptés pour garder les choses dynamiques.

Parmi les avantages pratiques, recevez des notifications push instantanées lorsque les articles de votre "Liste de Souhaits" baissent de prix, pour ne jamais rater une bonne affaire. Pour du fun en direct, l'application supporte les check-ins dans les magasins officiels Nintendo et les événements, débloquant des récompenses exclusives – tout gérable depuis votre téléphone.



Ce qui distingue l'application Nintendo Store, c'est son visualiseur d'"activité de jeu", un trésor de souvenirs gaming. Jetez un œil aux statistiques pour Switch 2, Switch, 3DS, et même les titres Wii U (avec des données capturées jusqu'en février 2020 pour les systèmes plus anciens). C'est un clin d'œil touchant aux fans, vous permettant de revisiter les heures passées sur vos favoris à travers les époques.



Cet ajout renforce la gamme mobile croissante de Nintendo sur l'App Store et Google Play, côtoyant des incontournables comme l'application compagnon Nintendo Switch Online, Nintendo Today, et le lecteur apaisant Nintendo Music. Si vous êtes immergé dans l'univers Nintendo, celle-ci est un must-have pour un accès sans effort et une touche d'émotion.

Télécharger l'app gratuite Nintendo Store