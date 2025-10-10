Enfin une promotion pour la Nintendo Switch 2 !

Lancée le 5 juin 2025, la Nintendo Switch 2 marque une nouvelle ère pour la célèbre console hybride du géant nippon. Cette première promotion, offrant une réduction de 5 % (de 439,00 € à 419,00 €), est une occasion idéale pour découvrir ses nombreux atouts : un processeur plus puissant, un écran amélioré (LCD), une meilleure autonomie et une connectivité optimisée. Avec un line-up sérieux incluant des titres phares comme de nouveaux opus de The Legend of Zelda, Super Mario et Pokémon, ainsi que des jeux tiers de grande envergure comme Cyberpunk 2077, la Switch 2 s’impose comme une console incontournable pour les joueurs en solo ou en multijoueur, à la maison ou en déplacement.

Tout ce qu'il faut savoir sur la Nintendo Switch 2

Console hybride idéale pour le jeu portable ou à la maison sur TV, la Switch 2 offre une expérience encore plus immersive grâce à ses performances accrues et ses nouvelles fonctionnalités.

Caractéristiques principales : Processeur et graphismes plus puissants pour un gameplay fluide et un chargement rapide. Écran plus grand, lumineux et à meilleure résolution. Autonomie de batterie améliorée pour jouer plus longtemps. Compatibilité avec la plupart des jeux Switch originaux. Nouvelles manettes, dont la Switch 2 Pro, et connectivité Wi-Fi/Bluetooth optimisée. Interface utilisateur et système GameChat améliorés.

Contenu du pack : Console Switch 2, 2 manettes Joy-Con 2, support Joy-Con 2, dragonnes, station d'accueil, câble HDMI ultra haute vitesse, adaptateur secteur, câble USB-C.

Notre avis sur la Switch 2

Comme vu lors de notre test à sa sortie, La Nintendo Switch 2 se présente comme une évolution significative de sa prédécesseur, avec une conception plus mature et robuste. Elle arbore un design soigné avec un plastique de qualité, une béquille métallique solide et des Joy-Con magnétiques innovants, offrant une ergonomie adaptée aux adultes et des vibrations haptiques de haute qualité. Un nouveau bouton "C" active GameChat, mais son accès est réservé aux abonnés Nintendo Switch Online, ce qui est critiqué.



L’écran LCD 120 Hz avec HDR rivalise avec les standards premium, bien que sujet aux reflets (et moins beau que celui de la version OLED), et deux ports USB-C améliorent la connectivité. L’audio reste moyen, mais le microphone excelle grâce à des technologies Nvidia. En termes de performances, la console brille en mode docké (4K, 60 FPS, ray tracing), mais montre des compromis en mode portable, batterie oblige.



La rétrocompatibilité est un autre atout, avec des jeux de Switch 1 optimisés (via des mises à jour) qui permettent de profiter de son ancienne bibliothèque. Cependant, l’autonomie déçoit (environ 2h sur Mario Kart World), la charge est assez lente (3h), et l’interface utilisateur, trop sobre, manque toujours de personnalisation.

Le prix de certains accessoires, comme la pochette de protection (25€), et du Welcome Tour (10€) est à la limite, mais ne vient en rien entacher cette console séduisante pour les nouveaux clients grâce à son vaste catalogue.

Acheter la Nintendo Switch 2

La console est généralement disponible à 439,99€ seule et à 499,99€ avec Mario Kart World en édition numérique. Une très bonne idée cadeau.



Voici les meilleures offres (à ne pas manquer) :

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.