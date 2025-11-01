Microsoft est en train d'abandonner les consoles Xbox

Microsoft traverse une une période de profonde transformation dans sa stratégie Xbox. Entre hausses de prix successives, absences de nouvelles consoles et changement de positionnement radical, le géant américain semble progressivement tourner le dos au modèle traditionnel des consoles de salon. Une évolution qui pourrait redéfinir l'industrie du jeu vidéo, mais non sans risques face à une concurrence toujours plus féroce.

Une politique tarifaire qui interroge

L'année 2025 aura marqué un tournant dans la stratégie de Microsoft avec des augmentations de prix à répétition. Les consoles Xbox Series X et Series S ont subi deux hausses consécutives en l'espace de six mois, portant le prix de la Series X standard à 649,99 euros contre 499,99 euros au lancement. Plus spectaculaire encore, l'édition spéciale Galaxy Black 2TB a bondi de 599,99 à 799,99 euros en moins d'un an, soit une augmentation de 33%. Ces tarifs placent désormais certains modèles Xbox au-dessus de la PlayStation 5 classique, une situation inédite qui contraste avec la stratégie agressive historique de Microsoft.​

Cette inflation ne s'arrête pas aux consoles puisque Microsoft a également relevé le prix des kits de développement de 1 500 à 2 000 dollars, soit une hausse de 500 dollars qui impacte directement les studios. En parallèle, l'abonnement Game Pass Ultimate a grimpé de près de 30%, passant de 17,99 à 27 euros mensuels. Cette stratégie tarifaire évoque celle adoptée par Netflix après sa phase de conquête, privilégiant désormais la rentabilité à court terme plutôt que la croissance du parc installé. Le seul hic est que le Game Pass n'a pas connu le succès fulgurant de Netflix et ne peut augmenter ses prix sans y laisser des plumes.

Un décrochage matériel face à la concurrence

Contrairement à Sony qui a lancé sa PlayStation 5 Pro en 2024 avec une puissance graphique supérieure et des innovations comme le PSSR, Microsoft n'a proposé aucune alternative comparable. Les seules nouveautés Xbox se limitent à des variations de stockage, comme l'édition 2TB, loin de constituer une réelle évolution technologique. Cette absence d'innovation matérielle intervient dans un contexte où la PS5 Pro s'impose comme la console la plus puissante du marché, capable de faire tourner certains jeux Xbox, comme Forza, dans de meilleures conditions que sur les machines de Microsoft.​​

Sur le terrain des ventes, la bataille semble perdue pour Xbox, y compris aux États-Unis qui constituaient historiquement son bastion. En 2024, la PlayStation 5 a capturé 53% des parts de marché contre seulement 17% pour les Xbox Series X et S, tandis que la Switch maintenait 29%. Les données de 2025 confirment cette tendance avec une domination de Sony et l'arrivée fracassante de la Switch 2 qui devrait encore réduire l'espace disponible pour Microsoft. Cette position fragile se traduit également dans les rayons où plusieurs utilisateurs signalent une présence décroissante des produits Xbox dans certaines enseignes, bien que Microsoft ait démenti tout retrait coordonné.​

"Ceci est une Xbox" : un changement de paradigme

Face à ces difficultés, Microsoft a lancé fin 2024 la campagne "This is an Xbox", visant à redéfinir sa marque non plus comme un hardware mais comme une plateforme accessible sur tous les écrans. Smartphones, téléviseurs Samsung, PC portables comme le ROG Ally, casques Meta Quest ou encore services de cloud gaming : tout devient potentiellement une Xbox dès lors qu'on peut y accéder aux services Microsoft. Cette stratégie s'accompagne d'une ouverture sans précédent, avec des exclusivités historiques comme Gears of War ou Forza Horizon 5 désormais disponibles sur PlayStation 5, parfois même sans période d'exclusivité.​​

Cette approche multiplateforme divise les observateurs. Certains y voient une adaptation intelligente à l'évolution du marché et à la probable fin des générations de consoles traditionnelles, tandis que d'autres, comme l'ancien cadre de Microsoft Laura Fryer, estiment que cela revient à abandonner ce qui faisait la force de la marque Xbox. L'ancien président de Blizzard Mike Ybarra a lui-même critiqué la campagne en déclarant que seul "un idiot continuerait à fabriquer des consoles" dans ce contexte. Microsoft maintient néanmoins qu'une console de nouvelle génération est en développement, confirmé par Sarah Bond en octobre 2025.​

Un avenir qui se joue sur PC (et potentiellement Mac)

L'évolution de Microsoft pourrait finalement s'avérer gagnante si l'avenir du jeu vidéo bascule massivement vers le PC, une tendance que l'augmentation continue des prix des consoles et des jeux pourrait accélérer. Dans ce scénario, Microsoft dominerait le marché grâce à Windows, qui représente plus de 95% des systèmes d'exploitation utilisés pour le gaming sur PC selon Steam, même si SteamOS grignote lentement des parts. Xbox deviendrait alors simplement la division gaming de l'écosystème Windows, une position confortable qui ne nécessiterait plus de compétition directe avec Sony sur le terrain des consoles.​

Cette hypothèse est renforcée par la stratégie de Sony elle-même, qui multiplie les portages de ses exclusives sur PC via Steam, reconnaissant implicitement l'importance croissante de cette plateforme. Reste que face à une PlayStation toute-puissante dans le segment console avec 40% de parts de marché contre 14% pour Xbox en 2025, et la domination probable de la Switch 2, cette mutation vers une identité purement logicielle et servicielle constitue un pari risqué dont l'issue se dessinera dans les prochaines années.



De leur côté, les plateformes Apple continuent à cultiver la différence avec l'abonnement Apple Arcade et l'écosystème hardware fermé. Peu de jeux AAA sont disponibles sur les plateformes d'Apple, et l'entreprise de Tim Cook avance timidement dans ce secteur. Avec le retrait des consoles Xbox au profit du PC, il y aurait une véritable place à prendre pour Apple avec les atouts hardware et software qu'on lui connait. Par exemple, un Mac mini proposé autour de 600 euros est tout à fait capable de faire tourner des gros jeux comme Cyberpunk 2077, en plus d'avoir énormément de fonctionnalités au-delà d'une console de jeu.