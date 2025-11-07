PS Plus : les jeux gratuits de novembre dont Stray, EA Sports WRC 24 et Totally Accurate

Comme chaque mois, voici les nouveaux jeux gratuits du "PS+", cette fois pour novembre 2025. Après Alan Wake II et Goat Simulator 3, voici tray, EA Sports WRC 24 et Totally Accurate Battle Simulator.



Plongez dans une métropole futuriste délabrée au travers des yeux d’un félin, revisitez les exploits du rallye automobile et menez une troupe improbable au combat avec les titres phares du PlayStation Plus pour novembre.



Ainsi, les utilisateurs ayant une console de Sony vont pouvoir ajouter tous ces jeux à leur bibliothèque sans dépenser un euro.

Tous les abonnés au "PS+", quel que soit leur niveau (standard, extra ou premium), peuvent obtenir gratuitement les titres offerts chaque mois, à condition d'avoir suffisamment d'espace sur le disque dur de leur PlayStation. Si l'espace manque, il est possible de les ajouter à votre bibliothèque et de les télécharger ultérieurement. Ces jeux restent accessibles tant que vous êtes membre. En revanche, les titres des mois précédents ne peuvent plus être récupérés si vous ne les avez pas ajoutés à temps.

Les jeux gratuits sur PlayStation en novembre 2025

Voici les trois jeux qui sont offerts depuis le 4 novembre 2025 jusqu'au 1 décembre à tous les abonnés :

Stray | PS4, PS5

EA Sports WRC 24 | PS5

Totally Accurate Battle Simulator | PS4, PS5

Stray | PS4, PS5

Égaré, isolé de sa famille, un chat vagabond se lance dans la résolution d’un énigme millénaire pour s’échapper d’une cité livrée à l’oubli. Dans ce (magnifique) jeu d’aventure à la troisième personne, vous endossez le rôle d’un matou. L’histoire se déploie au cœur des ruelles illuminées par des néons dans une cybercité en ruines, et explore les recoins sombres et inquiétants de ses bas-fonds. Vivez cet univers du point de vue d’un chat errant et interagissez avec l’environnement de manière intuitive et amusante. Stray est l’œuvre de BlueTwelve Studio, un studio modeste implanté dans le sud de la France, où cohabitent une ribambelle de félins et une petite équipe d’humains passionnés. Nous l'avions adoré sur Mac !

EA Sports WRC 24 | PS5

Les créateurs de la série acclamée Dirt Rally reviennent en force avec le titre officiel du Championnat du monde des rallyes FIA. Couronnement de plus de 25 ans d’expertise en jeux de rallye par Codemasters, EA Sports WRC vous place derrière le volant des bolides de la saison 2024 du WRC, du WRC2 et du WRC Junior, aux côtés des pilotes, équipes et designs officiels. Personnalisez et pilotez votre véhicule de rallye idéal via l’Éditeur, revivifiez les moments emblématiques des rallyes réels et réveillez vos souvenirs avec le mode Moments. D’autres options s’offrent à vous : Carrière, Championnat, Contre-la-montre, Multijoueur cross-plateforme et Rallye de régularité. Un éditeur de livrées avancé complète l’expérience pour une immersion totale dans l’univers WRC.

Totally Accurate Battle Simulator | PS4, PS5

Prenez les rênes d’une armée improbable composée de guerriers rouges et bleus, originaires d’époques antiques, de contrées terrifiantes ou de royaumes imaginaires. Regardez-les s’affronter dans des batailles absurdes qui défient allègrement les lois de la physique. Si les plus de 100 unités disponibles vous lassent, libérez votre créativité en en concevant de nouvelles grâce au créateur d’unités. Vous pouvez aussi lancer vos troupes titubantes dans l’arène contre vos amis ou des adversaires anonymes en mode multijoueur en ligne.



Totally Accurate Battle Simulator est un simulateur de batailles absurdement hilarant et addictif, où des armées de ragdolls chancelants s'affrontent dans des chaos physiques imprévisibles, parfait pour des sessions de rire sans fin.

C'est quoi le PS + ?

L'abonnement "PlayStation+" est disponible depuis des années pour les utilisateurs de PS4 et PS5 (et de la récente PS5 Pro). Avec ses trois niveaux d'abonnement, les membres peuvent profiter de jeux gratuits chaque mois, accéder à une vaste bibliothèque de jeux PlayStation, et découvrir une sélection de jeux rétro allant de la PS1 à la PS3. En outre, le service permet de jouer en streaming sur des écrans externes tels que l'iPad, le Mac ou la TV.

Quelles sont les 3 paliers du PS + ?

Le PlayStation+ (nouvelle formule) se divise en trois abonnements : Essential (8,99€/mois), Extra (13,99€/mois) et Premium (16,99€/mois), avec une augmentation des tarifs à venir. Essential conserve les avantages de l’ancien PS Plus : jeu en ligne, sauvegarde cloud, 3 à 4 jeux gratuits mensuels et réductions exclusives sur le PlayStation Store. Extra ajoute un catalogue de plus de 400 jeux PS4 et PS5. Premium inclut en plus des jeux classiques (PS1, PS2, PS3, PSP), le streaming pour certains titres et des démos exclusives de grands jeux