La PS4 avait été un véritable succès mondial, et la PS5 suit la même trajectoire. Malgré un lancement difficile en raison de la pandémie, la dernière console de Sony affiche des ventes équivalentes. Une performance remarquable, d’autant plus que son prix n’a cessé d’augmenter au fil des années, contrairement à celui de la génération précédente.

La PlayStation 5 atteint 84,2 millions d’unités vendues

La PlayStation 5 continue de confirmer son succès mondial, avec 84,2 millions d’unités vendues depuis son lancement en novembre 2020. Une moyenne constante d'environ 17 millions par an. Cette performance impressionnante a été annoncée par Sony dans ses derniers résultats financiers, qui montrent également une augmentation des revenus de sa division « Game & Network Services ».

Sur le dernier trimestre clos le 30 septembre 2025, la console s’est vendue à environ 3,9 millions d’unités, contribuant à ce total. Malgré les défis liés à la production et à la disponibilité sur les deux premières années, la PlayStation 5 reste très demandée et continue de s’imposer comme une console incontournable pour les joueurs.

En comparaison, la PlayStation 4, sur une période équivalente de cinq ans après son lancement, avait atteint approximativement 86 millions d’unités vendues. La PlayStation 5 suit donc presque le même rythme, démontrant que la transition vers la nouvelle génération n’a pas freiné l’engouement des consommateurs, même avec un prix moyen plus élevé et des contraintes d’approvisionnement réelles.

Le nombre d’abonnés au service PlayStation Plus est également en hausse, passant de 116 millions à 119 millions d’utilisateurs d'une année sur l'autre, tandis que les ventes de jeux sur PS4 et PS5 ont atteint 80,3 millions d’unités au dernier trimestre, contre 77,7 millions sur la même période l’an passé. Ces chiffres illustrent un engagement fort de la communauté autour de la PlayStation 5 et de l’écosystème PlayStation en général.

Enfin, il est à noter le succès de la PS5 Pro malgré un prix de 800 € qui a beaucoup fait parler à son lancement. En résumé, la PlayStation 5 restera quoi qu’il en soit une réussite majeure pour Sony. Un succès qui forcera la marque à sortir le grand jeu lors de l’annonce de la PS6, dont les premières rumeurs évoquent une commercialisation prévue pour la fin de l’année 2027.