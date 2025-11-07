Le PlayStation Portal devient enfin une véritable console indépendante. Après une année de phase bêta, le cloud gaming est désormais accessible à tous. Concrètement, il n’est plus nécessaire d’allumer sa PS5 pour profiter pleinement du PlayStation Portal.

Le cloud streaming débarque officiellement sur PlayStation Portal

Sony vient d’annoncer une évolution importante pour le PlayStation Portal. Jusqu’ici limité au Remote Play, c’est-à-dire au streaming des jeux depuis sa propre PS5, l’appareil peut désormais accéder directement au cloud gaming PlayStation, sans avoir besoin que la console soit allumée à la maison. Une nouveauté qui change clairement son usage au quotidien.

Grâce à cette mise à jour, les abonnés PlayStation Plus Premium peuvent lancer en streaming un large catalogue de jeux PS5 compatibles. L’appareil, actuellement en promotion à 216 € sur Amazon, devient alors une véritable passerelle portable vers la bibliothèque numérique de l’utilisateur. Pour ceux qui voyagent beaucoup ou qui partagent leur téléviseur à la maison, cette possibilité élargit considérablement les moments où l’on peut jouer.

L’interface du PlayStation Portal a également été repensée pour accueillir cette fonction. On y trouve désormais trois sections principales : le Remote Play classique, le Cloud Streaming, et une page de recherche permettant de parcourir facilement la liste des jeux disponibles. Cette nouvelle organisation vise à simplifier l’accès aux titres et à rendre l’usage plus fluide, même pour les joueurs peu familiers du streaming.

Sony ajoute aussi plusieurs améliorations d’expérience utilisateur. Le support du son 3D est désormais intégré au streaming comme au Remote Play, offrant une meilleure immersion audio sur les écouteurs ou casques compatibles. Un indicateur de stabilité réseau est affiché à l’écran afin de prévenir les ralentissements, et un système de verrouillage par code renforce la sécurité en déplacement. Les achats intégrés sont également possibles directement depuis l’interface.

Avec l’arrivée du cloud, le PlayStation Portal gagne en autonomie et en intérêt. Il ne se contente plus d’être une extension de la PS5, mais devient un véritable console portable autonome. Cette évolution pourrait renforcer son attractivité auprès des joueurs cherchant une solution portable pratique pour accéder à l’univers PlayStation où qu’ils soient.

