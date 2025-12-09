Uber Ski débarque dans les Alpes : tarifs et destinations

Uber propose depuis quelques jours une solution inédite pour les amateurs de glisse qui veulent rejoindre les stations alpines sans passer par la case location de voiture. Le service Uber Ski fait son retour en France pour la saison hivernale 2025-2026, avec une nouveauté de taille : la possibilité de réserver directement forfaits et trajets depuis son iPhone. De quoi transformer l'application en véritable assistant personnel pour vos prochaines escapades en montagne, si toutefois vous eb avez les moyens.

Des trajets à prix fixes vers les Alpes

Disponible du 5 février au 30 mars 2025, Uber Ski permet de rejoindre les stations phares de Savoie et d'Isère en quelques taps sur l'écran de votre iPhone. Les 3 Vallées (Méribel, Courchevel, Val Thorens), Val d'Isère, Tignes, les Arcs, l'Alpe d'Huez ou encore les Deux Alpes deviennent accessibles depuis les gares de Chambéry, Grenoble, Bourg-Saint-Maurice et Moûtiers, ainsi que depuis les aéroports de Chambéry et Grenoble.

Les tarifs varient de 70 euros pour un trajet entre Courchevel et Méribel jusqu'à 400 euros pour un départ de Chambéry vers Val Thorens. Chaque van peut accueillir jusqu'à cinq passagers avec leur matériel de ski. L'an dernier, 140 000 utilisateurs avaient ouvert l'app Uber dans les Alpes du Nord pour tenter de commander un trajet, soit une hausse de 60% en un an.

La vraie nouveauté réside dans le partenariat avec Vail Resorts. L'application Uber intègre désormais la vente d'Epic Pass, ces forfaits saisonniers donnant accès à des dizaines de domaines skiables dans le monde. Les utilisateurs d'iPhone peuvent donc gérer transport et forfaits sans jongler entre plusieurs apps, avec paiement via Apple Pay pour simplifier encore le processus.



