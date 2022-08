UberX Share : l'Uber Pool 2.0 débarque à la rentrée sur Paris

Après deux longues années sous restrictions sanitaires, Uber reprend confiance en lui et propose à nouveau son service qui permet de partager une course avec d'autres clients pour moins dépenser d'argent. Anciennement Uber Pool, place maintenant à UberX Share.

Nouveauté : UberX Share remplace Uber Pool

Nouveau départ pour le service Uber Pool. Après avoir été brutalement stoppé en mars 2020 suite à l'arrivée du covid-19, celui-ci fait son grand retour pour la rentrée 2022 et il s'offre au passage un tout nouveau nom en plus d'une optimisation système.



Pour rappel, Uber Pool permet de payer moins cher sa course mais en contrepartie, il est possible que le chauffeur effectue quelques détours pour prendre d'autres usagers qui vont dans la même direction que vous.



Baptisé UberX Share, il reprend globalement les mêmes codes que son prédécesseur d'avant pandémie. En acceptant que d'autres clients grimpent dans le même véhicule que vous, vous pouvez réduire le prix final de votre course d'environ 10% en moyenne. À noter que plus la course est longue, plus la réduction est forte. Un moyen intéressant pour éviter les transports en commun sans trop dépenser d'argent ou alors pour faire un "geste écologique" en partageant votre moyen de transport. Une sorte de covoiturage plus luxueux.

Du côté des restrictions, Uber précise qu'il est toujours impossible de commander un UberX Share et d'être accompagné, ce qui est en réalité assez logique. Si vous êtes à plusieurs, il faudra sélectionner une autre option.



Le service a visiblement eu le droit à quelques petites optimisations supplémentaires. Dorénavant, plus besoin de se rendre à pied à un point précis pour retrouver son chauffeur. C'est lui qui vient directement à nous, comme avec un UberX.



Un nouveau système plus astucieux et surtout plus agréable pour tout le monde. Le chauffeur n'a pas de problèmes pour vous trouver et les clients gagnent du temps et de l'énergie. Fait intéressant à souligner, Paris et la première ville européenne à bénéficier de cette nouvelle option sur l'application Uber.

